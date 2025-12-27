Nueva pista de fútbol de césped artificial en Lieres, que ya dispone del equipamiento en la explanada frente al edificio de las piscinas

Lieres tiene nueva pista de fútbol de césped artificial. Acaba de finalizarse con una inversión del Ayuntamiento y está situada en la explanada situada frente al edificio de las piscinas, donde hasta ahora solo se contaba con una superficie asfaltada en la que únicamente estaban pintadas unas líneas deportivas.

La actuación municipal supuso la instalación de un pavimento de césped artificial de última generación, con unas dimensiones de 40 por 20 metros, que se colocó sobre el actual firme aglomerado. La instalación deportiva se completó con la colocación de dos porterías de fútbol 7 fabricadas en aluminio y de redes atrapa-balones de seis metros de altura y 60 metros de longitud en los fondos, sujetas mediante postes de acero galvanizado. El alcalde, Ángel García, visitó el espacio con motivo de la finalización de las obras.