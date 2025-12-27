Residentes del ERA decoraron un árbol en el Centro Polivalente de Lugones

Los mayores de las residencias del ERA participaron en la actividad programada para la decoración de un árbol navideño en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, en Siero.

La iniciativa, que estuvo organizado un año más por la Asociación de Familias del ERA, hizo posible que los residentes elaborarasen y colocasen sus propios adornos, fomentando "la creatividad y los lazos con la comunidad durante estas fechas navideñas".

A la actividad acudió en representación del gobierno sierense la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes.