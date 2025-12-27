Siero concede ayudas para la factura energética a 166 familias del municipio

El Ayuntamiento de Siero recibió este año 200 solicitudes para optar a las ayudas de garantía energética. De todas ellas, 166 han resultado beneficiarias de subvención municipal por un importe global de 68.018 euros, mientras que 14 han sido desestimadas y las diez restantes han resultado desfavorables por no cumplir los requisitos. Así lo ha anunciado este sábado la concejala de Políticas Sociales, María José Fernández, quien destacó que "se han otorgado más que en los dos años anteriores". En concreto, en 2024 fueron 107 las familias que recibieron la ayuda por importe total de 42.617 euros, frente a las 84 de 2023, que contaron con un presupuesto de 37.417 euros.

Ser mayor de edad o emancipado, una unidad familiar empadronada en el término municipal de Siero y poder demostrar que, aun trabajando, no pueden hacer frente a las facturas de electricidad, gas, carbón, leña o gasóleo. Estos fueron algunos de los requisitos que se valoraron para poder optar a las ayudas de garantía energética, que este año contaba con dos novedades principales.

Novedades e importes máximos

La convocatoria de este año contó con dos nuevos puntos, claves a la hora tanto de realizar como de otorgar la subvención. Por un lado, el aumento del presupuesto, que ascendió a 90.000 euros y, por otro, el plazo de solicitud de la ayuda. "En esta ocasión, en lugar de contar con un plazo de 20 días, como habitualmente se hacía en ejercicios anteriores, los interesados dispusieron de un margen de tres meses, de julio a octubre, para presentar las solicitudes", recordó la concejala. Y aseguró que "hemos querido modificar las bases para poder llegar a más familias que trabajando, tienen dificultades para llegar a final de mes".

Además de los requisitos mencionados, los beneficiarios de estas ayudas no podían superar determinados límites económicos anuales calculados en función del Salario Mínimo Interprofesional. En este sentido, las familias de un miembro no podrán pasar de los 16.576 euros netos; para las de dos miembros, el límite se sitúa en 18.233,6 euros netos; en 19.891,2 para las de tres, 21.548,8 para las unidades familiares de cuatro miembros y 23.206,4 las de cinco.

Fernández apuntó también que "el importe máximo de las ayudas oscila entre los 600 y los 840 euros en función del número de miembros de la unidad familiar".

El objeto de la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, era garantizar que personas individuales o familias que carezcan de recursos suficientes, afronten los gastos específicos relativos a suministros energéticos.