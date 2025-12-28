El cruce de El Berrón soporta flujos de tráfico de más de 15.000 vehículos al día y picos de 1.600 coches que pueden pasar en solo una hora

El cruce semafórico de El Berrón soporta un tráfico diario superior a los 15.000 vehículos. Por la tarde puede registrar picos de más de 1.600 cada hora, y por la mañana cifras cercanas a los 1.500 también en una hora. Son algunos de los datos del estudio encargado por el Ayuntamiento de Siero sobre este conocido paso del concejo, un informe con el que era necesario contar para poder acometer con el visto bueno estatal la obra para construir una gran rotonda que lo sustituirá. La futura glorieta permirirá dar una mayor fluidez a la circulación en una intersección que la redistribuye en muy diversas direcciones hacia zonas del propio municipio u otros como Noreña, Oviedo o Langreo.

Recreación del proyecto de la rotonda que sustituirá al cruce semafórico actual. La intervención no incluirá los carriles bici, que sí estaban en el proyecto que quedó descartado tras el conflicto de límites con Noreña. | A. S.

El gobierno sierense anunció en octubre pasado que asumiría con fondos municipales la construcción de esta rotonda, que estaba incluida en un proyecto más amplio que iba a optar a fondos europeos, pero que no salió adelante por discrepancias con Noreña por los límites territoriales entre municipios. Tras este problema, el alcalde sierense, Ángel García, avanzó que el Ayuntamiento podía hacerse cargo con sus recursos de la ejecución de la glorieta, si bien la Demarcación de Carreteras del Estado, titular de la vía afectada por la actuación, la Nacional 634, solicitaba un estudio de tráficos previo para autorizarla.

Más de 700.000 euros

Ese estudio que se requería es el que aporta ahora los números de afluencias diarias para justificar una intervención que tendrá un presupuesto de más de 700.000 euros y cuyo objetivo es dar más fluidez a la zona a la vez que se moderniza y mejora estéticamente uno de los nudos de comunicaciones más transitados del municipio. La actuación se alinea con otras similares realizadas en accesos al concejo, como las dos impulsadas en la Pola con la reforma de la glorieta de Ullaga o la entrada desde la Autovía Minera, y otras previstas, como la conocida como "rotonda del mapamundi, en el nudo entre Lugones y La Fresneda.

El informe de tráficos sobre el cruce de El Berrón detalla la procedencia de los vehículos y las estimaciones medias según horarios. Así, en el acceso desde el oeste (N-634 hacia El Berrón), en la hora punta matinal, las once de la mañana, se registran medias de 401 vehículos a la hora en sentido descendente y 352 en sentido ascendente. En el pico de la tarde, las cinco, se han detectado medias de 489 vehículos cada hora en sentido descendente y 389 en sentido ascendente.

En lo que respecta al acceso este (N-634 hacia El Berrón), en la punta de la mañana (11.00 horas) se contabilizan medias de 261 vehículos cada hora en sentido en descendente y 454 en sentido ascendente. En los momentos horarios de picos de tráfico por la tarde (17.00 horas), se estiman medias de 345 vehículos a la hora en sentido descendente y 437 en sentido ascendente.

El estudio explica sobre la evolución horaria que se "evidencia un patrón muy típico de zonas de servicios, con actividad matinal más prolongada y pico vespertino ligeramente más intenso, característico de vías interurbanas con flujo equilibrado entre ambos sentidos".