Los mejores expedientes de la Universidad de Oviedo tienen representantes de Siero: estos son los vecinos del concejo premiados por la institución académica

Son vecinos de Siero y tienen los mejores expedientes académicos en sus respectivas carreras universitarias. Se trata de Daniel Piñera Villar, graduado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y vecino de La Fresneda; de Mar Fernández Álvarez, graduada en Educación Social por la facultad de Padre Ossó y vecina de Feleches; y Sheila Moro Robledo, graduada en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Comunicación y vecina de Lieres.

Todos ellos han sido reconocidos por la Universidad de Oviedo con los Premios Fin de Grado 2024/2025 a los mejores expedientes académicos en sus carreras y el alcalde de Siero, Ángel García, ha querido felicitarles personalmente. Para ello les recibió en el Ayuntamiento y tuvo ocasión de trasladarles la enhorabuena y de charlar un rato con ellos para intercambiar impresiones y escuchar a estos jóvenes hablar de sus planes de futuro.