Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Recompensa de 700 euros por dar con "Frida", un loro hembra del Amazonas perdida en Siero y vista por última vez en El Berrón

Los propietarios advierten de que "si alguien la tiene sin comunicarlo, se expone a multas muy altas"

&quot;Frida&quot;, el loro hembra del Amazonas perdida en Siero.

"Frida", el loro hembra del Amazonas perdida en Siero. / LNE

Lucía Rodríguez

Pola de Siero

Se llama "Frida" y es un loro hembra del Amazonas de color verde con una mancha amarilla en su cabeza. El animal se perdió en Siero el pasado 11 de julio y, tras más de 4 meses de búsqueda, sus propietarios ofrecen una recompensa de 700 euros a quien la encuentre. Fue vista por última vez en la calle Pico Urriello, de El Berrón (Siero) esta misma semana.

Los dueños indican que "puede estar asustada y emite sonidos muy fuertes". El loro, de tamaño mediano, sabe decir "hola", "Frida", "perra", "guau, guau, guau" y "qué rico". Añaden, además, que si alguien la ve, la escucha, o sabe quién puede tenerla, "no intente cogerla si no sabe, debe llamarnos al número 699048678, e iremos a por ella". También se puede dar aviso a la Policía Local de Siero, a la Guardia Civil o a la Protectora La Ería, que ya tienen conocimiento del asunto.

Advierten que "Frida" es una especie protegida por el Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) y que para tenerla se necesita tener una serie de documentación en regla. Por eso, "si alguien la tiene sin comunicarlo, se expone a multas muy altas", concluyen.

Cartel con el que los propietarios piden ayuda.

Cartel con el que los propietarios piden ayuda. / LNE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
  2. Las cien empresas líderes de Siero ya facturan más de 2.500 millones de euros al año: estas son las cifras de ventas de las compañías más pujantes
  3. Siero da luz verde a un nuevo edificio de viviendas en la Pola: esta es su ubicación y características
  4. Cinco jóvenes se incorporan al Ayuntamiento de Siero mediante contratos formativos de un año
  5. El alcalde de Siero carga contra IU y rechaza que 'secuestren' el territorio: 'Con solo 40.000 votos en Asturias no pueden imponer su criterio o decir que representan al interés general
  6. La felicitación de Navidad del alcalde de Siero, según la IA: 'Transmite una idea de comunidad, trabajo en equipo, ilusión y nuevos caminos
  7. El Adif acopia el material para la obra de la vía de Feve, retrasada tres años
  8. Obras en Central Lechera Asturiana: la compañía reformará su sede de Granda y recolocará sus 250 trabajadores en otros edificios

Recompensa de 700 euros por dar con "Frida", un loro hembra del Amazonas perdida en Siero y vista por última vez en El Berrón

Recompensa de 700 euros por dar con "Frida", un loro hembra del Amazonas perdida en Siero y vista por última vez en El Berrón

¡Feliz Navidad 2025!

Capital Europea de la Cultura, un proyecto de ciudad que hace región

Capital Europea de la Cultura, un proyecto de ciudad que hace región

El cruce de El Berrón soporta flujos de tráfico de más de 15.000 vehículos al día y picos de 1.600 coches que pueden pasar en solo una hora

Vicente Díez Faixat, Pepe Rionda, la asociación Hierbabuena y la Fundación Aula de las Metáforas, nuevos "Asturianos de braveza"

Vicente Díez Faixat, Pepe Rionda, la asociación Hierbabuena y la Fundación Aula de las Metáforas, nuevos "Asturianos de braveza"

Un canal fluvial entre Bobes y el puerto de Gijón y un viaje al Canal de Suez, "inocentada" del 28 de diciembre en Siero

Un canal fluvial entre Bobes y el puerto de Gijón y un viaje al Canal de Suez, "inocentada" del 28 de diciembre en Siero

Alejandro Onís y Laura López toman el podio de la Carrera de Fin de Año de Pola de Siero

Alejandro Onís y Laura López toman el podio de la Carrera de Fin de Año de Pola de Siero

Siero concede ayudas para la factura energética a 166 familias del municipio

Siero concede ayudas para la factura energética a 166 familias del municipio
Tracking Pixel Contents