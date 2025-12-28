Recompensa de 700 euros por dar con "Frida", un loro hembra del Amazonas perdida en Siero y vista por última vez en El Berrón
Los propietarios advierten de que "si alguien la tiene sin comunicarlo, se expone a multas muy altas"
Lucía Rodríguez
Se llama "Frida" y es un loro hembra del Amazonas de color verde con una mancha amarilla en su cabeza. El animal se perdió en Siero el pasado 11 de julio y, tras más de 4 meses de búsqueda, sus propietarios ofrecen una recompensa de 700 euros a quien la encuentre. Fue vista por última vez en la calle Pico Urriello, de El Berrón (Siero) esta misma semana.
Los dueños indican que "puede estar asustada y emite sonidos muy fuertes". El loro, de tamaño mediano, sabe decir "hola", "Frida", "perra", "guau, guau, guau" y "qué rico". Añaden, además, que si alguien la ve, la escucha, o sabe quién puede tenerla, "no intente cogerla si no sabe, debe llamarnos al número 699048678, e iremos a por ella". También se puede dar aviso a la Policía Local de Siero, a la Guardia Civil o a la Protectora La Ería, que ya tienen conocimiento del asunto.
Advierten que "Frida" es una especie protegida por el Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) y que para tenerla se necesita tener una serie de documentación en regla. Por eso, "si alguien la tiene sin comunicarlo, se expone a multas muy altas", concluyen.
