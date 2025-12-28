Vicente Díez Faixat, Pepe Rionda, la asociación Hierbabuena y la Fundación Aula de las Metáforas, nuevos "Asturianos de braveza"

Ya hay fallo de los premios "Asturianos de braveza" 2025: en la categoría individual se lo llevan Vicente Díez Faixat y José Rionda Benito, "Pepe Rionda", mientras que en la colectiva recaen en la Asociación Hierbabuena y en la Fundación Aula de las Metáforas de Grado. El jurado que eligió a los galardonados en esta edición de la convocatoria de las distinciones que otorga la Asociación Cultural Yumper para la Defensa de los Valores Humanos, nacida en La Fresneda (Siero), se reunió el pasado día de Navidad.

El arquitecto Vicente Díez Faixat ha sido reconocido "no solo por la calidad y coherencia de su obra profesional, sino sobre todo por la profunda dimensión humana que ha marcado toda su trayectoria". El jurado destaca que de modo paralelo a su actividad profesional ha desarrollado "una intensa y continuada labor de cooperación y solidaridad" entre cuyos ejemplos se cuenta su implicación directa en las caravanas de ayuda humanitaria a Mostar durante la guerra de Bosnia, "donde participó activamente en la organización y el traslado de suministros esenciales a la población civil".

Lo que comenzó siendo una furgoneta destinada a llevar medicinas al hospital de guerra en Mostar "acabó convirtiéndose, gracias al esfuerzo colectivo, en nueve tráilers de ayuda distribuidos en campos de refugiados, con Vicente circulando hasta el propio hospital y siendo testigo directo del sufrimiento de la población", recuerda el fallo.

Valores humanos de primer orden

Por su parte, de Pepe Rionda fundador en 1993, junto a otras personas, del Club Balonmano Base Oviedo, reconoce el jurado que "pocos podrán igualar el sentido común y la energía necesarios para mantener, durante más de treinta años, una estructura deportiva de tal magnitud, con unos resultados deportivos encomiables y, sobre todo, con un respeto por los valores humanos de primer orden".

En lo que respecta a las candidaturas colectivas, uno de los galardones es para la Asociación Hierbabuena, "merecedora de un premio a los valores humanos por su labor comprometida, inclusiva y profundamente humana en el ámbito de la salud mental y el apoyo comunitario en Asturias durante los últimos años". Se trata de una organización asturiana sin ánimo de lucro, integrada por personas "que sufren o han sufrido trastornos mentales, que trabajan desde una perspectiva participativa para promover la salud mental, la autonomía y los derechos de quienes conviven con discapacidad psicosocial".

El proyecto de la "Autopsicuela"

Creada en el año 2000, cuenta hoy con más de 500 personas asociadas además de un equipo profesional multidisciplinar y voluntarios. Tiene sedes en Oviedo, Gijón y Avilés y entre las iniciativas que son ejemplo de su actividad se encuentra "Autopsicuela", la "Oficina de vida autónoma y participativa para la accesibilidad psicosocial". Se trata de un proyecto "que acompaña y apoya a personas con discapacidad psicosocial para potenciar su autonomía en la toma de decisiones, fomentando nuevos modelos de atención centrados en la persona".

El otro premio colectivo recae en esta edición en la Fundación Aula de las Metáforas de Grado. Esta entidad nace de la iniciativa del poeta ovetense Fernando Beltrán, que dona al Ayuntamiento de Grado, concejo originario de su familia, cerca de 2.500 libros de poesía de su colección particular.

La iniciativa tenía como objetivo, y tuvo como resultado, crear un espacio cultural de ámbito poético, hoy ubicado en la Casa de Cultura moscona, y que en 2008 se constituye como Fundación Aula de las Metáforas. La colección supera ya los ocho mil volúmenes y el espacio ha convertido a la villa en referencia y en "el Olimpo de la poesía universal", destaca el jurado.