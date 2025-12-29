El adorno navideño que causa furor en la Pola y que se ve en los comercios locales: "Es una muestra de unión entre nosotros"

Más allá de las decoraciones navideñas que cada negocio de Pola de Siero pone en sus locales, la Asociación de Comercio local proporciona a cada uno de sus socios un elemento común para que luzca a las puertas de su negocio. En esta ocasión, se trata de un paragüero en color blanco con bastones de caramelo hinchables y piruletas, rematado con un lazo rojo, acompañado por una alfombra. Begoña González, presidenta del colectivo, explica que "llevamos haciendo esta iniciativa desde hace ya ocho años, con el objetivo de dinamizar las calles y dar muestra de unión entre los comerciantes".

La propia González es la encargada de diseñar, cada Navidad, ese elemento común "para que sean todos iguales". Este año se han repartido "un total de 66 adornos frente a los 25 que hicimos el primer año". Por las puertas de los comercios polesos han pasado ya sacos de regalos, figuras de Papá Noel, señales personalizadas, el gnomo Eustaquio, o los muñecos de nieve "Francisco". Y es que "lo tenemos ya tan interiorizado que a algunos le ponemos hasta nombre".

Según la presidenta del colectivo, "esta es una de las campañas más visuales de todas las que llevamos a cabo a lo largo del año y, además, es muy fácil que los comercios se adhieran a ella porque ya se lo damos hecho, simplemente tienen que colocarlo a la entrada del local".

Una de estas empresarias es Sandra Blanco, de la zapatería Kekos, que asegura que "me parece una iniciativa estupenda, porque así damos mucho más ambiente a las calles". Algo en lo que coinciden también Edeleine López, de la inmobiliaria Reinas, y Lucía Martínez y Susana Menéndez, de Cascabel, quienes añaden, además, que "estéticamente queda muy bonito". Martínez apunta que "cada año nos sorprenden, porque hacen cosas muy originales".

Mientras que a Edeleine López el que más le gustó fue "el muñeco de nieve, que estaba hecho con rodajas de madera", Blanco asegura que sus favoritos son el de este año y "la señal personalizada que, de hecho, seguimos poniendo a día de hoy". Susana Menéndez, pos su parte, indica que "han sido todos tan bonitos, que no sabría elegir solo uno".

La iniciativa "está subvencionada en gran parte por el Ayuntamiento de Siero y por el Principado de Asturias a través del proyecto de dinamización de las calles", concluye Begoña González.