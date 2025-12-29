Christian Mesa e Irene Rivero ganan la carrera de Fin de Año en Lugones tras el tercer puesto que habían logrado en la Pola

Christian Mesa Gutiérrez, del Club Triatlón Lugones, repitió podio la tarde de ayer en la Carrera de Fin de Año de Lugones (Siero). El atleta, que quedó tercero en Pola de Siero el sábado, se alzó con la victoria este domingo en territorio lugonense con un tiempo de 14 minutos 4 segundos para hacer un recorrido continuo de 4,8 kilómetros, 500 metros más de los que tuvo la prueba polesa.

Ginés Martínez, también del Club Triatlón Lugones, y Guillermo Amilcar, del Club Soliss Udat Talavera, obtuvieron el segundo y tercer puesto de la categoría masculina, respectivamente. Lo mismo que ocurrió con Mesa, que repitió entre los ganadores, sucedió también en la categoría femenina. Y es que Irene Rivero, atleta del Club Atletismo Ciudad de Lugones, que en la tarde del sábado quedó en tercera posición en la prueba de la Pola, se alzó con la victoria en la de Lugones, con un tiempo de 16 minutos y 47 segundos.

La siguieron Nisrine El Fadali, también del club de Lugones, en segunda posición con una marca de 16 minutos y 57 segundos; y Marta Fernández, en tercer lugar con 17 minutos y 11 segundos.

Tras la carrera se recordó que "no es la primera vez que tanto Christian Mesa como Irene consiguen la victoria en la competición de Lugones". Él ya lo hizo en 2023 y ella la pasada edición.

Participación

La prueba de este año en Lugones, organizada por segunda vez por el Club de Atletismo Ciudad de Lugones en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, contó con 560 participantes. Del total de corredores, 170 pertenecían a las categorías inferiores, que arrancaron sus competiciones por tramos de edad y abarcaron a deportistas desde minibenjamines hasta alevines.

Los menores comenzaron puntutales, a las cinco de la tarde, con distancias adaptadas a sus edades a través de más o menos vueltas a la calle Salvador Dalí y Avenida de la Constitución, anexas a la Plaza Europa. Así, los minibenjamines dieron una vuelta al circuito, mientras que los alevines lo recorrieron tres veces.

Cabe destacar la victoria en la categoría femenina de benjamines de Claudia García Nogueira, de la Asociación Atlética Avilesina. Y es que la niña, de tan solo 10 años atesora un palmarés que la ha convertido en una auténtica promesa del atletismo. Tanto es así, que el año pasado, la pequeña se hizo viral a través de un vídeo publicado en redes sociales en el que mostraba su traje de atletismo bajo su vestido de comunión. "Nos coincide la semifinal del Campeonato de Asturias con el día de la Comunión", contaba acompañada de sus padres.

Competición absoluta

La prueba absoluta comenzó a las 18.30 horas, con salida en la calle Salvador Dalí y meta en la propia Plaza Europa. Los deportistas realizaron un recorrido que trancurrió por la Avenida Consitutición hasta la Avenida Oviedo, para volver por la calle Antonio Machado y enlazar con la Avenida de Viella hasta la rotonda de Naón, donde se encontraba una meta volante.

En la competición absoluta de este año participaron un total de 390 atletas de los que se clasificaron 351, dado que algunos de ellos se retiraron antes de finalizar la prueba y otros inscritos no pudieron asistir por motivos personales.

A la Carrera de Fin de Año de Lugones el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Infraestructuras Urbanas, Sonia Lago.