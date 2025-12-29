Siete carrozas, un séquito de 220 personas y una recogida de chupetes: así será la cabalgata de Pola de Siero, que comienza a las 19.00 horas

El próximo 5 de enero, a partir de las siete de la tarde, comienza la cabalgata con sus Majestades de Oriente, recorrerán las calles de la Pola. Y lo harán acompañados de siete carrozas y un séquito de 220 personas, además de bandas de gaitas, trompetas y la Banda de Música de Siero. Así lo han anunciado este lunes el alcalde sierense, Ángel García, y la concejala de Festejos, Ana Nosti, quien ha querido agradecer la "colaboración de todas aquellas personas que hacen posible que la cabalgata se lleve a cabo cada año".

La comitiva saldrá a las 19.00 horas de la zona del Auditorio de Pola de Siero y recorrerá las calles Florencio Rodríguez, Celleruelo, Ramón y Cajal, Ildefonso Sánchez del Río, Marquesa de Canillejas, Alcalde Parrondo y Pedro Vigil.

Si el tiempo lo permite, el desfile finalizará en la plaza del Ayuntamiento, donde los Reyes Magos recibirán a los niños y habrá tres buzones donde podrán depositar sus cartas. Los menores también serán obsequiados con un cono de chucherías. En caso de condiciones climatológicas adversas, la recepción se trasladará a la plaza cubierta.

Acompañando a los Reyes Magos estarán también los deportistas del Club Patín Sieroque, durante todo el recorrido, portarán unas cestas donde los más pequeños que así lo deseen puedan depositar sus chupetes, que les serán entregados a Sus Majestades. Se contará asimismo con la presencia de la asociación de moteros "Solidaridad sobre ruedas", y con los miembros de tres academias de baile, que ofrecerán distintas actuaciones a lo largo del trayecto.

Actividades por la mañana, desde las 10.30

Pero las actividades comenzarán mucho antes de la hora fijada para la cabalgata. Y es que está previsto que los Reyes lleguen a la Pola a las 10.30 horas.

A partir de esa hora, los Magos recorrerán la Pola en unos coches especiales, saludando a los niños y mayores que encuentren a su paso. Será a las doce del mediodía, cuando se trasladen a la Iglesia de San Pedro Apóstol para el rito de la adoración. Una vez allí, Melchor dirigirá unas palabras a los presentes.

"Todo es poco para un día en el que lo más importante es ver las caras de ilusión de los más pequeños", concluyó Ana Nosti.