Las empresas de Siero ganaron un millar de cotizantes en el último año: estas son las cifras del empleo en el municipio

Las empresas de Siero cierran el año con datos muy positivos de empleo. En concreto, con una ganancia de más de un millar de cotizantes registrados en las compañías con sede en el municipio, según ponen de manifiesto los datos de afiliados a la Seguridad Social. Los últimos disponibles son del pasado noviembre, por lo que permiten realizar una comparación internanual respecto al mismo mes de 2024. Haciéndolo, se concluye que el incremento fue de 1.050 trabajadores.

Según los números de la Seguridad Social, las empresas de Siero contabilizaban en noviembre de 2024 la cifra de 21.916 cotizantes. Justo un año después, en noviembre de 2025, el número se había elevado hasta los 22.966, es decir, a algo más de un millar.

Los números de otros territorios

Los datos de Siero ponen de relevancia la pujanza de sus empresas y que estas hacen posible que el concejo forme parte de los más dinámicos de la región. Entre ellos se encuentran los grandes en población, como Gijón, cuyas empresas registraron un auge interanual de 2.003 cotizantes, pasando de los 86.388 de noviembre de 2024 a los 88.391 del mismo mes de este año.

En Oviedo los números son aún mejores, pues las empresas del municipio sumaron 4.574 afiliados a la Seguridad Social en el mismo periodo, desde los 130.589 de noviembre de 2024 hasta los 135.163 del mes pasado.

Llanera, por su parte, sigue en su línea positiva, con 25.306 cotizantes actualmente y como sucede desde hace unos años colocado como tercer municipio de Asturias con mayor número de empleos en las empresas asentadas en su territorio.

Facturación en las cien mayores empresas

Siero es el cuarto concejo en cotizantes, circunstancia que se suma a otros datos positivos que definen la buena marcha económica del municipio. Entre ellos, el que avanzó hace unos días este periódico sobre la facturación de las cien empresas asentadas en Siero que son líderes en ventas, que ya supera los 2.500 millones de euros. En concreto, llegó a los 2.516.249.061 euros en 2024, último ejercicio con datos cerrados disponibles.

Estas cantidades de facturación suponen un incremento de casi el diez por ciento con respecto a los datos de 2023, lo que consolida la tendencia de subida de los últimos años en las compañías más relevantes en volumen de negocio del concejo. Entre las empresas con más empleo y facturación de Siero se coloca a la cabeza Corporación Alimentaria Peñasanta (867.169.000 euros de facturación) con Central Lechera Asturiana (223.146.000 euros), en Granda.

Les siguen tres sociedades del sector del autómovil radicadas en Lugones: son Leomotor Asturias, con unas ventas de 91.463.059 euros, la Compañia de alquiler y suministro del automóvil, con unas de 81.633.091 euros, y Asturias Pérez Rumbao, con unas de 74.186.778 euros.