Balance de 2025 en Siero: el Alcalde destaca el dinamismo económico, con más licencias y empleo, y la oposición le afea "el rodillo"

Siero ha tenido un 2025 positivo, con datos económicos e indicadores de dinamismo que así lo atestiguan en un territorio que se consolida cada vez más como uno de los grandes de Asturias en empresas, empleo y población y que "aún tiene mucho que decir" en tanto que sus expectativas siguen siendo de crecimiento. Este es el resumen de la visión de lo que ha sido el ejercicio a los ojos del alcalde, el socialista Ángel García. Pero como era de esperar, el balance del año de la oposición es diametralmente opuesto. En los grupos de izquierda y la derecha coincide la preocupación por la próxima externalización del servicio del agua y, entre los conservadores, "el rodillo" de la mayoría absoluta con la que cuenta el PSOE, entre otros asuntos.

"Ha sido un buen año, hemos mejorado los ingresos, hemos tenido deuda cero, las licencias siguen aumentando, la población continúa creciendo, los cotizantes a la Seguridad Social aumentando y la renta per cápita también. Por lo tanto ha sido el 2025 un año muy bueno y yo creo que de consolidación de Siero. Como Ayuntamiento que se consolida, como concejo que según los estudios es de los de mayor actividad económica y proyección. Y yo creo que este es el aspecto más importante, la consolidación de Siero como un Ayuntamiento que tiene mucho que decir en lo que sucede en Asturias", incide el regidor sierense, Ángel García.

Ciudad deportiva del Oviedo

Como logros de este año, destaca varios, "el de mayor repercusión la conformación de la ciudad deportiva del Oviedo, que esperemos ya que se inicie la ejecución en el 2026 y va todo con normalidad". Señala también que "hemos conseguido resolver cosas importantes como es la puesta en funcionamiento de la escuelina de la Pola, en el antiguo cine, que estaba sin uso desde hace muchos años", o como el inicio de las obras de los accesos a Parque Principado, "que también llevaba más de 20 o 25 años sin resolver".

El alcalde pone también en valor "el inicio del bulevar en Lugones, la parte que está ejecutando el ámbito privado, que también es una obra vital y súper importante para Lugones y que llevaba también años ahí pendiente".

García indicó que todo "lo que teníamos en el presupuesto y en la modificación consignado y planificado, se ha ejecutado o se ha iniciado la licitación, excepto del bulevar en parte pública, que va con un poco más de retraso". No obstante, "de lo que habíamos planificado para el 2025 no ha quedado nada pendiente, o está ya ejecutado o en vías de ello. Por lo tanto, lo que teníamos como objetivo para el 2025 lo hemos cumplido casi al cien por ciento" .

Incremento de las tarifas

Valoración muy distinta hace el portavoz municipal del principal grupo de la oposición, Juan Luis Berros, del PP, que ve el 2025 como "un año de oportunidades perdidas por el gobierno municipal" y en el que el alcalde ha aplicado "el rodillo de la mayoría absoluta".

Lo ha hecho, explica Berros, "junto con los dos grupos que incondicionalmente le apoyan, la Plataforma de la Fresneda e Izquierda Unida". "Y mientras han desatendido servicios esenciales municipales que influyen de forma directa en los ciudadanos, caso del agua, que avecina además un sustancial incremento en las tarifas, de hasta un 200 por ciento mínimo", señala Berros en relación a la externalización del agua anunciada por el gobierno local, que va a sacar a licitación el servicio para que una empresa se haga cargo por un periodo que puede llegar a los 30 años.

El portavoz popular se refirió asimismo "al gravísimo problema del aparcamiento en los centros urbanos más importantes del concejo, con incremento de las tarifas de la zona azul" o a la situación "de la vivienda en Carbayín y en otras zonas del concejo, para jóvenes y personas más necesitadas".

Policía Local

Mencionó asimismo la situación de conflicto en la Policía Local o la de la ayuda a domicilio para las personas dependientes, "así como los afectados por los sistemas de almacenamientos de baterías en Granda-Meres y Arguelles, o del programa de subvenciones a entidades y asociaciones tan raquíticas que impiden realizar actividades de interés general".

Hay otras iniciativas que echa en falta Berros, ya "sea centro de salud de Lieres, supresión de pasos a nivel, pasarela del Carbayu, etcétera" mientras se "derrocha recursos públicos en Pitufos, en rotondas de más de 700.000 euros, en viajes al extranjero sin un claro beneficio para el concejo".

"Un presupuesto de 70.000.000 euros al año no sólo se tiene que basar en inversiones, sino en mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la mejora de los servicios y ello es lo que no acaba de entender el alcalde", concluyó el portavoz popular.

IU, contra las privatizaciones

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida (IU), Teresa Álvarez, destacó que para su grupo 2025 "finaliza en Siero con más incertidumbres que certezas para la mayoría social y trabajadora". "El cierre del año viene marcado por la decisión del gobierno municipal de iniciar el proceso para la privatización del servicio de agua, un bien esencial cuya gestión pública llevaba años garantizando estabilidad en las tarifas y control democrático", incidió.

A su juicio, el denominado "agujero del agua" es consecuencia "de decisiones políticas erróneas y ahora se utiliza como argumento para justificar un cambio de modelo que prioriza la rentabilidad económica frente al interés general", dice Álvarez. "A ello se suma el debate sobre la posible ampliación de Parque Principado, una propuesta que el gobierno local ha alimentado pese a su impacto negativo sobre el comercio local y pese a sus dudas legales", añade. Concluye que para IU Siero, "estos hechos reflejan la falta de planificación y de un proyecto claro de futuro para el concejo".

Afirma la portavoz municipal que, para lo que resta de mandato, IU se fija tres prioridades: "Impulsar vivienda pública en el concejo, frenar la privatización de servicios esenciales como el agua y reforzar los servicios públicos". IU Siero "mantendrá una oposición firme y rigurosa al PSOE, combinando la crítica política con propuestas concretas, como ya ha hecho este año en materia de movilidad, accesos, vivienda y servicios sociales. El objetivo es avanzar hacia un modelo de concejo más justo, con servicios públicos fuertes y orientado a mejorar la calidad de vida de la mayoría social", concluye.

Inauguración de la pasarela entre Lugones y La Fresneda

En el caso de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF), Alejandra Cuadriello destaca que "gracias a los acuerdos presupuestarios que alcanzamos con el equipo de gobierno comenzamos 2025 con la inauguración de la pasarela que une La Fresneda con Lugones, haciendo realidad una de las mayores ilusiones que llevábamos años esperando y abriendo un nuevo espacio para disfrutar y desplazarnos con mayor comodidad y seguridad". "Ha supuesto un paso decisivo para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los vecinos", indicó.

A lo largo del año también se adjudicó y ejecutó la rampa en el entorno de la Plaza Mayor de La Fresneda, "una actuación que quedará finalizada en estos días con la colocación de las barandillas que aún están pendientes de instalar". "Cerramos así el año culminando otro proyecto clave y, además, finalizamos 2025 con la aprobación de los presupuestos para el año 2026, sentando las bases para seguir avanzando y mejorando La Fresneda en el futuro inmediato", concluyó.

"Se prioriza a los intereses privados"

Mientras, Silvia Tárano, portavoz municipal de Podemos Siero, señaló que "el año que confirmó lo que durante tanto tiempo se nos negó: el gobierno de Siero y sus socios han mostrado su objetivo de privatizar todos los servicios públicos: suministro de agua, limpieza, gestión de nóminas, Fundación Municipal de Cultura, Patronato Deportivo Municipal…".

Afirma que, "al mismo tiempo, se han producido grandes subidas de impuestos que afectan a la mayoría, mientras se eliminan para las grandes fortunas y se promueven modificaciones normativas a medida de multinacionales".

Añade que "no queremos olvidarnos del engaño a las personas afectadas por las viviendas en ruina de Pumarabule, que siguen esperando una solución, la ejecución de viviendas de protección por encima de los precios de mercado y la cesión durante 75 años de las viviendas de Lugones, propiedad de VIPASA, a una empresa privada, lo que evidencia la ausencia de intención de resolver el grave problema de la vivienda".

A juicio de la portavoz de la formación morada, el balance que realiza "deja claro que la gestión municipal prioriza los intereses privados sobre los derechos y necesidades de la ciudadanía".

Zona rural

Por último, Josué Velasco, destacó que "este curso político ha servido para que Vox se confirme como la voz de muchos vecinos que no se sienten escuchados". El portavoz municipal de esta formación subraya que "hemos logrado que en el Ayuntamiento se hable de los problemas reales de la gente, denunciando la inseguridad en Siero por la falta de policías locales, el riesgo que supone para los vecinos la actual gestión que el señor Alcalde lleva a cabo con el servicio público de aguas o el abandono de la zona rural".

"A pesar de ello, hemos logrado que las propuestas de Vox hayan sido oídas, asumidas, incluidas en presupuestos, y ejecutadas. La rotonda de acceso a Parque Principado, el aparcamiento disuasorio de Siero Este, la nueva ruta de autobus en La Fresneda, o la nueva pista polideportiva de Lieres, son ejemplos de propuestas de Vox que otros han asumido como propias", dice Josué Velasco.

Esta situación deja ver, afirma, que "si se rompen los cordones antidemocráticos que se han hecho a Vox a nivel nacional y regional, nuestras propuestas basadas en el sentido común y en escuchar a la gente, son propuestas útiles y necesarias para los vecinos". "Solo en dos años y medio llevamos ejecutado más del 80 por ciento de nuestro programa electoral", aseveró.

Velasco asegura que ve "con preocupación la situación de Siero", la falta de profesionales sanitarios en los centros de salud, "el estado de los centros educativos, y la incapacidad del alcalde para exigir inversiones reales en el concejo", lo que se suma "a un regidor que gobierna a base de ocurrencias y marketing político y nos hace ver el futuro con preocupación".