Los que despiden el año en el pueblo donde se localiza el centro geográfico de Asturias: "Aquí hay gente especial"

El pueblo donde se considera que está ubicado el centro geográfico de Asturias está en Siero. Se trata de Lamuño, en la parroquia de Santa Marta Carbayín, y no llega a los cien vecinos, algunos "estacionales", que residen solo a temporadas o en vacaciones. Pero en este final de 2025 están los de siempre y algunos más. Hay ambiente en la localidad. Muchos despedirán el año en el lugar donde residen, de donde son originarias sus familias o donde han llegado para vivir. No falta para ello la decoración navideña: precisamente se ha adornado el punto exacto donde se presume que se sitúa ese lugar central estratégico, un pequeño árbol, en concreto, una espinera, que lo marca y que además cuenta ahora con un cartel que lo señaliza para que quienes se acerquen lo vean con facilidad.

Durante la Navidad, las mujeres de la Asociación Cultural de Lamuño son las encargadas de decorar todo el pueblo, con luces y diferentes adornos, "que lo convierten en un lugar aún más especial si cabe", comenta María Elvira Fernández.

Numerosos hórreos

La localidad destaca no solo por su peculiaridad de contar con el punto señalado como centro geográfico del Principado, sino también por su gran cantidad de hórreos distribuidos por todo el pueblo. El belén instalado por el colectivo se encuentra precisamente bajo uno de ellos.

Ignacio Díaz, que lleva residiendo en la localidad "desde que era un guaje", fabrica cada una de las figuras, dándoles forma a través de un tablero de contrachapado, mientras que Nieves Noval las pinta una vez que están silueteadas.

"Cada año incorpora alguna figura nueva", explican. Este "fueron tres gallinas, una pinta, una blanca y otra con su nido de huevos". El pasado, las ovejas. "Me ha comentado que para el año que viene quiere que hagamos una lavandera", apunta Díaz.

Ermita dedicada a San Juan Evangelista

Como no podía ser de otra manera, el árbol que marca el centro de Asturias, también cuenta con sus adornos, además de un gran árbol de luz ubicado asimismo en la encantadora plaza en la que destaca una pequeña ermita. De estilo popular, está dedicada a San Juan Evangelista, y tampoco en su exterior faltan los detalles navideños.

Los vecinos de Lamuño se caracterizan por ser "gente muy especial y estar muy unidos" y, aunque echan en falta la presencia de más gente joven, "cada vez son más los que, aunque solo sea de manera estacional, eligen el corazón de Asturias para crear los recuerdos de una parte de su vida", aseguran.

En la memoria colectiva está la historia de los avatares de la espinera que señaliza el centro geográfico de Asturias. En el lugar hay quien recuerda que la conocen en el punto donde está ahora desde que eran niños, aunque no siempre ha sido la misma planta. En alguna ocasión se secó y fue sustituida por otra. Lo que no cambia es lo que simboliza y el hecho de que este espacio y la plaza en la que se ubica es lugar de encuentro y reunión vecinal.

Entre los dichos populares, también el de que quienes se casaban en la capilla del pueblo "no se separaban", aunque lo cierto es que ya fue en otro tiempo cuando había enlaces en el lugar. Entre las reivindicaciones de los vecinos siempre ha estado la mejora de accesos, caminos, servicios y zonas públicas del núcleo de población.

Compromiso municipal

Precisamente ayer se dieron por concluidas las obras de renovación del pavimento del núcleo de Lamuño, un proyecto del Ayuntamiento de Siero que ha supuesto una inversión de 110.547,95 euros y que se ha desarrollado con un plazo de ejecución de 8 semamas. El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez, visitaron la zona para comprobar cómo había quedado una actuación que era un compromiso con los vecinos y que forma parte de los dos lotes de caminos en la zona rural licitados en 2025 con cargo a remanentes municipales.

Lamuño ha sido objeto recientemente de una renovación de su red de saneamiento y abastecimiento y se ha remozado ahora por completo el pavimento de aglomerado del núcleo, así como un pequeño ramal de un camino que lo conecta con Castiello (Valdesoto). Se han cambiado asimismo unos 150 metros de tubería de agua que había quedado antigua.