Diez años de crecimiento: Siero alcanza en 2026 el mayor presupuesto de su historia

Siero afronta el año 2026 con el presupuesto más alto de su historia: 70.686.346 euros, incluidos los presupuestos del Patronato Deportivo Municipal y la Fundación Municipal de Cultura. Se trata de un incremento de 10,28 millones respecto a 2025 y un crecimiento del 95,48% desde 2015. Este será el undécimo presupuesto consecutivo aprobado bajo la alcaldía de Ángel García “Cepi”, consolidando la continuidad de la gestión municipal y la estabilidad financiera.

Nuevas inversiones

El capítulo de inversiones para 2026 asciende a 13.231.500 euros en 54 actuaciones, destinados a mejorar infraestructuras, equipamientos y servicios en todo el concejo. Entre las partidas más destacadas se incluye el Parque de La Reconquista y el parking en la zona del antiguo matadero en Pola de Siero, el Bulevar de Lugones, más de 3 millones de euros para ampliar la red de saneamiento, 1,4 millones de euros para la mejora de los caminos, la mejora de los accesos desde la A-64 a la zona empresarial de Granda y zona comercial de Parque Principado o subvenciones a entidades y organizaciones.

Desde 2015 se han llevado a cabo inversiones que superan los 119 millones de euros en 1.319 actuaciones por todo el concejo, afianzando la apuesta por la inversión pública como motor del crecimiento económico y social.

Presupuesto siero titulo grande / LNE

Deuda cero y récord de población

La solidez económica se refleja en unas cuentas municipales saneadas. El Ayuntamiento de Siero tiene deuda 0, frente a los 10 millones de euros que había en 2015, y todo ello con congelación de tasas y precios públicos. La población alcanzó un récord histórico de 53.647 habitantes en julio de 2025, sumando más de 1.400 nuevos vecinos en los últimos diez años, lo que confirma la consolidación del municipio como un lugar para vivir y trabajar.

Otro indicador que evidencia el dinamismo de Siero es la evolución de la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Hasta el tercer trimestre de 2025, la recaudación alcanzó 2.717.042 euros, un incremento del 517% respecto a 2015. Este crecimiento refleja la intensa actividad constructiva y el desarrollo urbanístico que atraviesa el concejo, sin necesidad de aumentar la presión fiscal.

El periodo medio de pago a proveedores continúa disminuyendo y se sitúa en 13,33 días en 2025, muy por debajo del límite legal de 30 días, lo que evidencia una gestión ágil y eficiente de los pagos municipales.

El presupuesto récord de 2026 permite seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos, las infraestructuras y la calidad de vida en todo el concejo, proyectando a Siero hacia un futuro de estabilidad y desarrollo sostenido.

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS Presupuesto 2026 (Ayto. + Patronato Deportivo Municipal y Fundación Municipal de Cultura): 70.686.343 euros

Inversiones desde 2015: 119 millones de euros.

Deuda 0

Aumento de población

Pago medio a proveedores: 13,33 días