Diez años de crecimiento: Siero alcanza en 2026 el mayor presupuesto de su historia
El Ayuntamiento de Siero operará en 2026 con un presupuesto histórico de 70.686.346 euros, destacando un incremento de 10,28 millones respecto a 2025 y un crecimiento del 95,48% desde 2015
A. A.
Siero afronta el año 2026 con el presupuesto más alto de su historia: 70.686.346 euros, incluidos los presupuestos del Patronato Deportivo Municipal y la Fundación Municipal de Cultura. Se trata de un incremento de 10,28 millones respecto a 2025 y un crecimiento del 95,48% desde 2015. Este será el undécimo presupuesto consecutivo aprobado bajo la alcaldía de Ángel García “Cepi”, consolidando la continuidad de la gestión municipal y la estabilidad financiera.
Nuevas inversiones
El capítulo de inversiones para 2026 asciende a 13.231.500 euros en 54 actuaciones, destinados a mejorar infraestructuras, equipamientos y servicios en todo el concejo. Entre las partidas más destacadas se incluye el Parque de La Reconquista y el parking en la zona del antiguo matadero en Pola de Siero, el Bulevar de Lugones, más de 3 millones de euros para ampliar la red de saneamiento, 1,4 millones de euros para la mejora de los caminos, la mejora de los accesos desde la A-64 a la zona empresarial de Granda y zona comercial de Parque Principado o subvenciones a entidades y organizaciones.
Desde 2015 se han llevado a cabo inversiones que superan los 119 millones de euros en 1.319 actuaciones por todo el concejo, afianzando la apuesta por la inversión pública como motor del crecimiento económico y social.
Deuda cero y récord de población
La solidez económica se refleja en unas cuentas municipales saneadas. El Ayuntamiento de Siero tiene deuda 0, frente a los 10 millones de euros que había en 2015, y todo ello con congelación de tasas y precios públicos. La población alcanzó un récord histórico de 53.647 habitantes en julio de 2025, sumando más de 1.400 nuevos vecinos en los últimos diez años, lo que confirma la consolidación del municipio como un lugar para vivir y trabajar.
Otro indicador que evidencia el dinamismo de Siero es la evolución de la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Hasta el tercer trimestre de 2025, la recaudación alcanzó 2.717.042 euros, un incremento del 517% respecto a 2015. Este crecimiento refleja la intensa actividad constructiva y el desarrollo urbanístico que atraviesa el concejo, sin necesidad de aumentar la presión fiscal.
El periodo medio de pago a proveedores continúa disminuyendo y se sitúa en 13,33 días en 2025, muy por debajo del límite legal de 30 días, lo que evidencia una gestión ágil y eficiente de los pagos municipales.
El presupuesto récord de 2026 permite seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos, las infraestructuras y la calidad de vida en todo el concejo, proyectando a Siero hacia un futuro de estabilidad y desarrollo sostenido.
ALGUNOS DATOS DE INTERÉS
- Presupuesto 2026 (Ayto. + Patronato Deportivo Municipal y Fundación Municipal de Cultura): 70.686.343 euros
- Inversiones desde 2015: 119 millones de euros.
- Deuda 0
- Aumento de población
- Pago medio a proveedores: 13,33 días
- El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
- El adorno navideño que causa furor en la Pola y que se ve en los comercios locales: 'Es una muestra de unión entre nosotros
- Un canal fluvial entre Bobes y el puerto de Gijón y un viaje al Canal de Suez, 'inocentada' del 28 de diciembre en Siero
- El cruce de El Berrón soporta flujos de tráfico de más de 15.000 vehículos al día y picos de 1.600 coches que pueden pasar en solo una hora
- El alcalde de Siero carga contra IU y rechaza que 'secuestren' el territorio: 'Con solo 40.000 votos en Asturias no pueden imponer su criterio o decir que representan al interés general
- La felicitación de Navidad del alcalde de Siero, según la IA: 'Transmite una idea de comunidad, trabajo en equipo, ilusión y nuevos caminos
- Recompensa de 700 euros por dar con 'Frida', un loro hembra del Amazonas perdida en Siero y vista por última vez en El Berrón
- Alejandro Onís y Laura López toman el podio de la Carrera de Fin de Año de Pola de Siero