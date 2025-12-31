El "Pueblo ejemplar" de Asturias que ya ha entrado en el Año Nuevo: "Ha sido especial, para que pueda disfrutar todo el mundo"

Los niños de Valdesoto (Siero) ya están en 2026. La mañana de este día de fin de año los más pequeños del "Pueblo ejemplar" de Asturias pudieron disfrutar de las campanadas infantiles, que se enmarcaron dentro de la programación de "Navidades ejemplares", organizadas por los propios vecinos de la localidad. Alrededor de 80 personas, entre niños y mayores, se congregaron en la plaza de la iglesia de San Félix para disfrutar todos juntos de una jornada en la que los juegos, la música y las risas fueron los protagonistas.

Marina González, de 9 años, y Lola Nuño y Ava Paraja, de ocho, fueron tres de las asistentes a la fiesta infantil. Aunque ya han comido las uvas con sus padres alguna vez, "nos alegra mucho que nos hayan organizado este día tan especial y nos gustaría mucho que, a partir de ahora, se repitiera todos los años". Además, añadieron que era una gran oportunidad para que "los niños que son más pequeños y se tienen que ir a la cama puedan disfrutar de este día igual que todo el mundo".

La madre de Nuño, Vanessa Martínez, indicó que "me parece una iniciativa muy buena porque además sirve para que los niños del pueblo, que a menudo en vacaciones no se ven, puedan compartir este momento todos juntos".

Juegos y música

La encargada de dirigir la fiesta fue Cristina García, que lo mismo se viste de sidro que protagoniza vídeos sobre su pueblo emulando a la mismísima Gloria Serra. Y es que esta joven asegura que "me gusta el espectáculo". De una forma totalmente amena y divertida planeó para los menores una serie de actividades que se desarrollaron en los instantes previos a las campanadas.

Pasados unos minutos de las once de la mañana, García organizó un precalentamiento, "para llegar al momento importante en las mejores condiciones", seguido de todo un clásico: el juego del pañuelo. Divididos en dos grupos, los niños tenían asignado un número, compartido con un miembro del equipo contrario. Al realizar la llamada, los jugadores que la tienen asignada corrían al centro a agarrar el pañuelo y regresar a su zona sin ser pillados por el miembro del otro equipo. A pesar de algún traspié, lo mejor de todo fue que "aquí no pierde nadie, todos ganamos".

El siguiente juego fue el de la estatua, donde los participantes bailaron con la música y, al detenerse, debían quedarse inmóviles como estatuas. "Quien se mueva o se ría, tendrá que hacer 50 planchas", bromeó Cristina García. A falta de veinte minutos para las 12 del mediodía, introdujeron alguna variación para hacer tiempo. "Hay que bailar como el animal que yo proponga", apuntó la joven. Un pato, un oso, una "pita", una serpiente o un león fueron algunos de ellos.

Carrillón, cuartos y campanadas

El tiempo pasaba rápido, como pasa cuando uno está disfrutando, así que María Blanco explicó a los niños el procedimiento de las campanadas. Primero, "bajará el carrillón, después sonarán los cuatro cuartos y finalmente las doce campanadas". Recordó que "lo haremos con gusanitos, para evitar atragantamientos".

Y así, sin apenas darse cuenta, los asistentes estaban gritando a viva voz "¡Feliz año nuevo!" y brindando con sidra sin alcohol, para dar la bienvenida a 2026. Como colofón final, hubo una descarga de fuegos artificiales.

La jornada no acaba aquí para los vecinos de Valdesoto. A partir de las 23.00 horas, el Grupo de Teatro San Félix de Valdesoto retransmitirá a todos los presentes las campanadas, como en las grandes galas de la televisión. Tan solo hay que llevar "cada uno sus uvas y muchas ganas de pasarlo bien". Tras las campanadas, tendrá lugar una fiesta con DJ en el Centro Polivalente de la localidad.