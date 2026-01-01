El colegio La Ería de Lugones renueva la pintura aprovechando las vacaciones escolares

En el colegio público La Ería de Lugones (Siero) se están llevando a cabo trabajos de pintura y reparación de paredes interiores, aprovechando las vacaciones escolares. Los trabajos se están centrando en las zonas comunes de la segunda planta, que incluyen los pasillos y halls.

Estas actuaciones se enmarcan en el contrato de mantenimiento de pinturas en escuelas, con un importe destinado de 20.000 euros para 2025. Dicho contrato recoge trabajos en los trece colegios públicos del concejo, con el objetivo de evitar su deterioro y mantener su imagen y funcionalidad. El importe global de esta actuación suma un total de 96.000 euros, y cuenta con una duración de dos años, prorrogable hasta otros dos.

Con ello, se pondrán en marcha unas tareas de mantenimiento periódico, centradas en la pintura interior de los centros, que hasta ahora se llevaban a cabo dependiendo de las necesidades puntuales de cada uno, aprovechando las vacaciones y días no lectivos. La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, que visitó los trabajos que se están llevando a cabo en La Ería, señaló que "la planificación de estas actuaciones se realiza en coordinación con los directores de los centros, priorizando las necesidades de cada colegio, y aprovechando estos periodos vacacionales para ejecutar los trabajos sin interrumpir la actividad escolar".