Cuenta atrás para la llegada de Sus Majestades de Oriente(que ya están en camino) a Siero: todos los detalles de la visita de los Magos al concejo

Nervios, magia e ilusión. Aún faltan unios días para que Sus Majestades de Oriente lleguen a las casas de los pequeños de Siero, pero en el ambiente ya se notan las ganas de disfrutar de uno de los días, y noches, más especiales y más esperadas por los niños, y también por los mayores. En el concejo son varias las localidades que recibirán la visita de los Reyes Magos y estos son los recorridos y los horarios que realizarán durante toda la jornada del próximo día 5 .

Una de las visitas más tempranas será la de la Pola, donde las actividades comenzarán a las 10.30 horas del día 5. A partir de esa hora, los Magos recorrerán la localidad en unos coches especiales, saludando a los niños y mayores que encuentren a su paso. Será a las doce del mediodía, cuando se trasladen a la iglesia de San Pedro Apóstol para el rito de la adoración. Una vez allí, Melchor dirigirá unas palabras a los presentes.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la comitiva saldrá de la zona del Auditorio de Pola de Siero y recorrerá las calles Florencio Rodríguez, Celleruelo, Ramón y Cajal, Ildefonso Sánchez del Río, Marquesa de Canillejas, Alcalde Parrondo y Pedro Vigil. Si el tiempo lo permite, el desfile finalizará en la plaza del Ayuntamiento, donde los Reyes Magos recibirán a los niños. En caso de condiciones climatológicas adversas, la recepción se trasladará a la plaza cubierta.

Una de las citas más multitudinarias será la de Lugones, que este año bate su récord de participación. Medio millar de figurantes y un total de 14 carrozas desfilarán por la localidad. La cita será a las siete de la tarde, en el Centro Polivalente Integrado, desde donde Sus Majestades harán este año un recorrido más largo, con un nuevo tramo hacia la Avenida de Gijón hasta la calle río Nora. La cabalgata, además, tendrá otra importante novedad: la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús no será en el parque de la Paz, sino que se celebrará a la entrada de la iglesia parroquial, donde serán recibidos por el párroco Joaquín Serrano.

Lieres, La Fresneda y Muñó

La Cofradía San Antonio de Lieres recibía hace unos días un mensaje en el que Melchor, Gaspar y Baltasar les confirmaban que ya se habían puesto en camino para poder celebrar la jornada del día 5 con todos los vecinos de la localidad. Las actividades comenzarán a las cinco de la tarde, con una actuación de magia del Mago Pelayo en el Casino. No será hasta las 18.30 horas cuando el desfile salga de las antiguas escuelas de La Pedrera, acompañados por un espectáculo de fuego y luz y al son de las gaitas. La recepción tendrá lugar en el Casino a partir de las siete de la tarde.

En La Fresneda, por su parte, los Reyes Magos llegarán al Centro Cultural a las seis de la tarde, en unos flamantes vehículos decorados para la ocasión. Una vez allí, tendrá lugar la recepción, donde Melchor, Gaspar y Baltasar podrán entregar regalos personalizados a cada uno de los pequeños asistentes, gracias a la colaboración de sus padres.

También a las seis de la tarde, Sus Majestades se pasarán por la parroquia de Muñó, donde iniciarán su recorrido desde el barrio El Pueblu hasta llegar a la plaza de la Iglesia, donde se ubican también las antiguas escuelas y donde recibirán a los más pequeños de la localidad.

La llegada de Aliatar

Antes de la llegada de los Reyes Magos, en Valdesoto, dentro de su programación "Navidad Ejemplar", los más pequeños de la parroquia tendrán la oportunidad de entregar sus cartas al emisario real, el príncipe Aliatar. Será este viernes, a partir de las seis de la tarde, en el Centro Polivalente.

Sus Majestades de Oriente llegarán al "pueblo ejemplar" a las 18.00 horas del día 5 y recorrerán los caminos de la parroquia hasta llegar a la iglesia de San Félix, donde recibirán a todos los vecinos. Además, se unirán a la misa del día 6 de enero, que tendrá lugar a las 12.30 horas, después de visitar todas las residencias de la zona.

También en El Berrón, será el emisario real, el príncipe Aliatar, el que recorrerá las principales calles el próximo día 4 antes de la llegada de los Reyes. Y lo hará acompañado por un séquito de nada menos que 160 personas. La comitiva estará formada, además, por tres carrozas y dos charangas que animarán el desfile. La comitiva saldrá de la iglesia parroquial a las siete de la tarde, para recorrer la Avenida de Oviedo y finalizar en el Hogar de Pensionistas, donde recibirá personalmente a los niños que se acerquen a verles.

No será hasta el martes 6 de enero, después de entregar todos los regales, cuando tendrá lugar la adoración y despedida de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Asistirán a la misa de las 13.00 horas, donde realizarán sus ofrendas al Niño Jesús, y posteriormente recorrerán las calles de la localidad, siempre que la climatología lo permita, para despedirse de los vecinos.