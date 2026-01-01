Juegos populares, talleres y pintacaras: así fue el encuentro intergeneracional de Lugones en plena Navidad

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Siero lanzaba el programa "Siero Acompaña", una iniciativa clave para combatir la soledad no deseada en personas mayores, especialmente relevante en un municipio con marcada diversidad territorial entre zonas urbanas y rurales. Hace unos días fue el turno de Lugones, en una actividad dirigida a personas mayores y a niños.

El objetivo, tal y como señaló la concejala de Mayores del Consistorio, Pilar Santianes, es "crear un espacio de encuentro compartido que favorezca la comunicación y la conexión entre generaciones, promueva el aprendizaje mutuo y contribuya a reducir la sensación de aislamiento y la soledad no deseada".

Durante la jornada, que tuvo lugar en la antigua Casa de Cultura de Lugones, se desarrollaron diferentes actividades, entre ellas juegos populares, un taller de elaboración de muñecos de nieve, pintacaras, globoflexia, creación de postales navideñas y un árbol de los deseos en el que las personas participantes dejaron sus cartas o mensajes para el año nuevo.

El encuentro contó, además, con música y ambientación navideña.