Siero finaliza las obras para evitar las inundaciones que se producían en el barrio poleso de La Isla cada vez que había lluvias fuertes
El Alcalde destaca que la actuación mejora la capacidad de evacuación cuando hay precipitaciones altas en un corto espacio de tiempo: "Cuando nos comprometemos con algo cumplimos"
Las obras para solucionar las deficiencias que causaban inundaciones en el barrio poleso de La Isla en momentos de altas precipitaciones en cortos periodos de tiempo ya se han terminado. Los trabajos, llevados a cabo por el Ayuntamiento de Siero y que también han servido para mejorar el funcionamiento hidráulico del colector general de la Pola, han contado con un presupuesto de 411.983 euros y un plazo de ejecución de seis meses.
El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, visitaron la zona con motivo de la finalización de la actuación.
Actuación en dos fases
El proyecto se ha desarrollado en dos fases: en la primera se instaló un colector de 60 metros de longitud paralelo al existente, con el objeto de aumentar la capacidad hidráulica de este tramo; en la segunda se desvió el colector principal para poder ejecutar una estación de bombeo que evite que se inunden los garajes de los edificios afectados.
El saneamiento se ha repuesto mediante un colector de hormigón de 22 metros de longitud y además se ha sellado el pozo 16 para evitar que pase el agua a través del colector que discurre bajo los edificios, señala el gobierno municipal.
8.759 vecinos y 229 empresas
Durante la visita, el primer edil recordó “el compromiso que había por parte del equipo de gobierno de mejorar el saneamiento en este punto de la Pola, para mejorar así la capacidad de evacuación de las aguas en momentos de precipitaciones altas, en poco espacio de tiempo. Cuando nos comprometemos con algo cumplimos".
García recordó que desde 2015 el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 82 proyectos diferentes dando servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas. También que el Ayuntamiento ha cerrado 2025 se cierra con una inversión superior a los 4,7 millones de euros, sumando las previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.
