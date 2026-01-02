La cabalgata más grande jamás vista en Lugones espera reunir a una multitud "aunque nieve": "Ya nos hemos enfrentado a casi de todo"

La cabalgata de Lugones será este año la más grande de su historia, con más de 500 figurantes desfilando por las calles y con un total de 13 carrozas, de las que una es novedad absoluta con elementos tradicionales. La previsión del tiempo para los próximos días habla de nieve en cotas muy bajas, pero los miembros de la Asociación de la Cabalgata de Reyes de Lugones (ACARLUG) no se arredran: "ya salimos de casi todas las formas posibles", señala con humor Roberto Nicolás, uno de los más veteranos del colectivo.

Entre otras novedades, habrá dos grupos de niños de la academia de música 'Gala' tocando, además de un grupo que escenificará un espectáculo de fuego, más grande y más moderno que el año pasado. También saldrán a la calle bandas de gaitas, charangas y un cortejo de "personajes muy populares últimamente y muy azules, aunque queremos que sea sorpresa", indica David Alonso, otro de los miembros de la asociación.

Así se prepara la Cabalgata de Navidad en Lugones /

La Cabalgata de este año, además, tendrá otra importante novedad: la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús no será este año en el Parque de la Paz, sino que se celebrará a la entrada de la iglesia parroquial, donde serán recibidos por el párroco Joaquín Serrano tras una reagrupación de las carrozas. Además, el recorrido será más largo, con un nuevo tramo hacia a la Avenida de Gijón hasta la calle río Nora, toda vez que "la gente así nos lo demandaba, porque es una zona que quedaba un poco apartada", explican. La recepción a los niños y la salida del cortejo a las 19.00 horas tendrán lugar en el Centro Polivalente Integrado, que este año lucirá decoración renovada para la recepción a los niños, a las 16.30 horas.

El colectivo, que ha presentado la cabalgata este viernes junto al Alcalde, Ángel García, y la edil de festejos, Ana Nosti, ha querido agradercer "a todos los colaboradores y comerciantes" su ayuda para poner en marcha el desfile un año más. Y Nosti puso por su parte de relieve "la entrega y el trabajo duro durante todo el año" de una asociación que ha hecho de los Reyes Magos en Lugones una referencia para todo el centro de Asturias.