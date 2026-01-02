Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía

El aluvión de encargos de regalos a los Reyes Magos ha colapsado la tarde de este viernes todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias: el de Parque Principado. La caravana afecta incluso a la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64) por el devío hacia el complejo de Paredes, en Siero.

Parque Principado está estos días hasta los topes y todo parece indicar que así continuará hasta el día de Reyes. La dirección del centro comercial ya ha anunciado que abrirá todas sus tiendas (además de su oferta gastronómica y de ocio) también el próximo domingo.

En estos momentos, el atasco en la autovía sentido Siero es de casi un kilómetro. A partir de ahí, la circulación para llegar al corazón Parque Principado es larga y lenta. Algo parecido pasa en el acceso por Colloto, desde el polígono Espíritu Santo, que está empezando a afectar a la ronda de Oviedo. Desde este punto, el tráfico hasta Ikea está prácticamente parado. Menos afectado está el desvío desde Siero, sentido Oviedo.