Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía

En la A-64 hay casi un kilómetro de atasco y en Colloto el tráfico está prácticamente parado

Centro comercial Parque Principado.

Centro comercial Parque Principado. / PARQUE PRINCIPADO / Europa Press

M. G. S.

El aluvión de encargos de regalos a los Reyes Magos ha colapsado la tarde de este viernes todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias: el de Parque Principado. La caravana afecta incluso a la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64) por el devío hacia el complejo de Paredes, en Siero.

Parque Principado está estos días hasta los topes y todo parece indicar que así continuará hasta el día de Reyes. La dirección del centro comercial ya ha anunciado que abrirá todas sus tiendas (además de su oferta gastronómica y de ocio) también el próximo domingo.

Noticias relacionadas y más

En estos momentos, el atasco en la autovía sentido Siero es de casi un kilómetro. A partir de ahí, la circulación para llegar al corazón Parque Principado es larga y lenta. Algo parecido pasa en el acceso por Colloto, desde el polígono Espíritu Santo, que está empezando a afectar a la ronda de Oviedo. Desde este punto, el tráfico hasta Ikea está prácticamente parado. Menos afectado está el desvío desde Siero, sentido Oviedo.

TEMAS

  1. El adorno navideño que causa furor en la Pola y que se ve en los comercios locales: 'Es una muestra de unión entre nosotros
  2. Los que despiden el año en el pueblo donde se localiza el centro geográfico de Asturias: 'Aquí hay gente especial
  3. Un canal fluvial entre Bobes y el puerto de Gijón y un viaje al Canal de Suez, 'inocentada' del 28 de diciembre en Siero
  4. Siero reclama a la Universidad de Oviedo más de 47.000 euros de gastos que no justificó procedentes de una subvención para el centro de IA de Lugones
  5. El cruce de El Berrón soporta flujos de tráfico de más de 15.000 vehículos al día y picos de 1.600 coches que pueden pasar en solo una hora
  6. El 'Pueblo ejemplar' de Asturias que ya ha entrado en el Año Nuevo: 'Ha sido especial, para que pueda disfrutar todo el mundo
  7. El alcalde de Siero carga contra IU y rechaza que 'secuestren' el territorio: 'Con solo 40.000 votos en Asturias no pueden imponer su criterio o decir que representan al interés general
  8. Siete carrozas, un séquito de 220 personas y una recogida de chupetes: así será la cabalgata de Pola de Siero, que comienza a las 19.00 horas

Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía

Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía

Siero remite a Carreteras y al Principado el proyecto de la glorieta de El Berrón: estos son los plazos de obra que se manejan

Siero remite a Carreteras y al Principado el proyecto de la glorieta de El Berrón: estos son los plazos de obra que se manejan

Siero reclama a la Universidad de Oviedo más de 47.000 euros de gastos que no justificó procedentes de una subvención para el centro de IA de Lugones

Siero reclama a la Universidad de Oviedo más de 47.000 euros de gastos que no justificó procedentes de una subvención para el centro de IA de Lugones

Cuenta atrás para la llegada de Sus Majestades de Oriente(que ya están en camino) a Siero: todos los detalles de la visita de los Magos al concejo

Cuenta atrás para la llegada de Sus Majestades de Oriente(que ya están en camino) a Siero: todos los detalles de la visita de los Magos al concejo

El colegio La Ería de Lugones renueva la pintura aprovechando las vacaciones escolares

El colegio La Ería de Lugones renueva la pintura aprovechando las vacaciones escolares

Juegos populares, talleres y pintacaras: así fue el encuentro intergeneracional de Lugones en plena Navidad

Juegos populares, talleres y pintacaras: así fue el encuentro intergeneracional de Lugones en plena Navidad

El "Pueblo ejemplar" de Asturias que entró antes de tiempo en el Año Nuevo: "Ha sido especial, para que pueda disfrutar todo el mundo"

El "Pueblo ejemplar" de Asturias que entró antes de tiempo en el Año Nuevo: "Ha sido especial, para que pueda disfrutar todo el mundo"

Siero finaliza las obras para evitar las inundaciones que se producían en el barrio poleso de La Isla cada vez que había lluvias fuertes

Siero finaliza las obras para evitar las inundaciones que se producían en el barrio poleso de La Isla cada vez que había lluvias fuertes
Tracking Pixel Contents