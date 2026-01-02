Siero reclama a la Universidad de Oviedo más de 47.000 euros de gastos que no justificó procedentes de una subvención para el centro de IA de Lugones

Siero reclama a la Universidad de Oviedo la devolución de la mayor parte del adelanto de 50.000 euros que le entregó a través del convenio que el municipio y la institución académica suscribieron para la actividad del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CEISIA), ubicado en Lugones. En concreto, solicita que reintegre 47.074,39 euros "más el interés general de demora" al entender que solo estarían justificados correctamente 2.925,61 euros. El informe que sustenta la petición destaca además que no se ha admitido una factura que se pretendía imputar como gasto, en concepto de comida y bebida en una sidrería por importe de 169,40 euros.

La resolución de Alcaldía que pide la devolución de cantidades hace referencia a la anualidad de 2024, por un total de 100.000 euros, de los que se adelantaron 50.000 atendiendo a la posibilidad que en este sentido incluye el convenio. Es de fecha 30 de diciembre, y la universidad tiene a partir de entonces un plazo de 15 días para alegar contra la propuesta municipal para que reintegre las cantidades que se le reclaman.

Cesión del edificio municipal y dotación económica

El acuerdo con la Universidad de Oviedo prevé la entrega de 100.000 euros anuales y la cesión del edificio municipal de la antigua Casa de Cultura de Lugones para la actividad del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial. La finalidad del convenio es "la realización de actividades conjuntas de investigación, potenciación, fomento y promoción en el término municipal de Siero del uso eficiente y sostenible, a través de técnicas de Inteligencia Artificial, de herramientas para el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, aplicadas en el ámbito local, que redunden en una mejor calidad del servicio, simplificando y mejorando los procesos administrativos, aumentando la eficacia de las nuevas tecnologías para la modernización y enriquecimiento de la utilización y gestión de las mismas en este ámbito, para favorecer la mayor participación ciudadana posible".

Pero hasta la fecha lo único que ha trascendido en torno a este asunto son los desencuentros, pues el Ayuntamiento viene reclamando resultados que los responsables municipales aseguran que no llegan, pese a que la Universidad de Oviedo sostiene que sí está trabajando. A finales de septiembre pasado, desde Siero se aseguró públicamente que la iniciativa estaba estancada y no había dado aún fruto alguno. La institución académica respondió que hay 80 investigadores adscritos, además de "distintos profesionales que trabajan específicamente en el desarrollo de la nueva herramienta que simplificará trámites administrativos" para Siero. También señaló que esta primera aplicación estaría lista durante el primer semestre de este año y que el Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial tenía entidad propia más allá del acuerdo con el municipio.

Comida y bebida que "no son objeto del convenio"

En cualquier caso, la situación actual es que el Ayuntamiento reclama el reintegro de casi todo el dinero adelantado al entender los servicios municipales correspondientes que no se han justificado. El informe al respecto indica, entre otras cosas, que "se excluye la factura a favor de sidrería en concepto de bebida y comida por importe de 169,40 euros, al no resultar objeto del convenio" por no ser gastos "estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividades subvencionadas", tales como el desarrollo de "jornadas públicas, conferencias, seminarios, actividades de formación, de extensión universitaria y científicas relacionadas con la materia”.

En conclusión sobre las cantidades percibidas por la universidad como adelanto, la resolución indica que "requeridos para subsanar, la entidad beneficiaria presenta, fuera del plazo legalmente previsto, documentos válidos por importe de dos mil novecientos veinticinco euros con sesenta y un céntimos de euro (2.925,61), insuficientes cuantitativa y cualitativamente para entender justificada la cantidad concedida en concepto de subvención".

Por ello, se decide "incoar a la Universidad de Oviedo expediente de reintegro de la subvención" para "la detracción de la cantidad concedida y no justificada y por tanto irregularmente percibida por importe de cuarenta y siete mil setenta y cuatro euros con treinta y nueve céntimos de euro (47.074,39 euros) más el interés general de demora".

La resolución añade asimismo que se revoca la cantidad de 50.000 euros "por incumplimiento de la justificación de la subvención concedida en el ejercicio 2024 a la Universidad de Oviedo". Resta ahora por ver qué alega la institución académica y si Siero seguirá adelante con este convenio que se había suscrito para cuatro años, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027.