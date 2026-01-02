Siero remite a Carreteras y el Principado el proyecto de la glorieta de El Berrón: estos son los plazos de obra que se manejan

Con el año recién empezado, las obras de Siero empiezan a coger velocidad. Una de las más importantes para este 2026 es la construcción de una gran glorieta en El Berrón para acabar con el cruce regulado por semáforos, y este mismo viernes el Alcalde, Ángel García, ha dado orden de que el proyecto se remita tanto al Principado como a la Demarcación de Carreteras dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Ellos deberán proceder ahora a informar el proyecto, y de lo que se trata es de que todo esté listo para que, en cuanto se ubra ese trámite, se pueda licitar la obra", detalla el regidor. La intención del gobierno local de Siero es la de costear estos trabajos, que ascenderán a 709.000 euros, con cargo a los remanentes de tesorería. Unos remanentes que estarán disponibles en el primer trimestre del año, en cuanto se liquide el presupuesto de 2025, y con ello se abrirá la ya posibilidad de comenzar la obra.

El Acalde señala que podría ser a finales de marzo cuando ya se disponga del dinero para iniciar los trabajos, unos de los más esperados en una localidad que soporta diariamente el paso de 15.000 vehículos por el cruce, como desvela el estudio encargado por el Ayuntamiento de Siero como paso previo para poder acometer con el visto bueno estatal la obra para construir una gran rotonda que lo sustituirá.

El proyecto ha sufrido algunos vaivenes tras haberse quedado sin fondos europeos el Ministerio de Transportes. No obstante, el departamento que dirige Óscar Puente confirmó el mes pasado que sigue adelante con el proyecto de acondicionamiento y mejora integral de la carretera nacional de la Pola a Argüelles en el que se incluye esa glorieta.

Transportes aprobó en noviembre el expediente de información pública y el trazado definitivo para acondicionar el paso de peatones y ciclistas en la carretera N-634 entre los kilómetros 390,200 y 395,150, proyecto en el que se incluye la rotonda de El Berrón. Y en Siero están dispuestos a que no haya más sobresaltos, para iniciar los trabajos cuanto antes.