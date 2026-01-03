Siero inicia los trabajos para definir el "barrio residencial" de Parque Principado

En un contexto de constante crecimiento poblacional, el Ayuntamiento de Siero pisa el acelerador con nuevos planes que den cabida a cuantos más vecinos, mejor. Es el caso del barrio residencial que el gobierno local quiere promover en el entorno de Parque Principado, ligado a una ampliación del área comercial. La propiedad de Parque Principado plantea ampliar en 20.000 metros los usos comerciales del centro, redistribuyendo espacios. A cambio cedería a Siero 80.000 metros cuadrados de suelo en el entorno, que el Ayuntamiento dedicaría a vivienda de precio asequible para jóvenes. Y los técnicos municipales se pondrán a trabajar «este mismo lunes» en la elaboración del anteproyecto de este desarrollo, como ha avanzado el Alcalde, Ángel García, sobre el espacio de cesión gratutita que obtendría el Ayuntamiento.

«Esperamos tenerlo listo en el primer trimestre del año, con los detalles de cómo llevarlo a cabo lógicamante dentro de la legalidad.», indicó el regidor, quien se ha vuelto a mostrar muy crítico de forma velada con la posición del consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, Ovidio Zapico, de IU, quien advirtió de que la ampliación del centro comercial no es posible en la actualidad.

Frente a esta postura, el Alcalde ha querido poner el foco en «cómo está estos días de gente Parque Principado», con enormes colas y atascos que demuestran que «la gente quiere ir al centro comercial, con once millones de visitas al año, y lo razonable por tanto que sería su ampliación; estos días es cuando más se puede ver esa necesidad de crecer y de que hay demanda. La actividad económica genera puestos de trabajo y los puestos de trabajo generan que podamos seguir creciendo en población y recursos para una mejor calidad de vida», resumió.

Y «a los que no acaban de ver la realidad delas cosas», Ángel García les recuerda que «las leyes también se pueden cambiar, para eso están los políticos, y si no, esteríamos en una dictadura», zanjó el alcalde.