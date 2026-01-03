"Lo único que desprestigia a la Universidad es la realidad: en tres años no hemos visto nada", afirma Ángel García sobre el centro de IA de Lugones

El Ayuntamiento de Siero y la Universidad de Oviedo están enfrentados a cuenta del centro de Inteligencia Artificial (IA) que abre sus puertas en Lugones, en las dependencias de la antigua Casa de Cultura. El Consistorio reclama a la institución acadécmia la devolución de la mayor parte del adelanto de 50.000 euros que le entregó a través de la anualidad de 2024 del convenio suscrito para la actividad del denominado como Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CEISIA). En concreto, Siero solicita el reintegro de 47.074,39 euros, más el interés general de demora, al entender que solo estarían justificados correctamente 2.925,61 euros, según los informes técnicos, mientras que la Universidad denuncia que "el Ayuntamiento no transfirió ni uno solo de los 100.000 euros comprometidos para el ejercicio de 2025", y destaca que podría funcionar sin el convenio con Siero. En medio de este cruce de reproches, el alcalde sierense, el socialista Ángel García, fue este sábado muy claro. "Lo único que desprestigia a la Universidad es la realidad. De 2023 a 2026 no hemos conseguido nada del centro, y eso es una realidad", afirmó el regidor.

García asegura no quiere "ninguna polémica" con la institución académica y subrayó que el informe sobre la devolución de la anualidad de 2024 "no lo hice yo ni ningún concejal, es un informe de fiscalización de una subvención que se da a una entidad, elaborado por parte de los funcionarios atendiendo a la legalidad y que es, además un documento, público". Con respecto a los 100.000 euros del año pasado que la Universidad asegura no haber percibido, indicó que "tendría que mirar por qué no los recibieron, o por qué no fueron anticipados". "Igual viendo que en 2024 hubo que pedir la devolución, pues quizás Intervención ha decidido en ese sentido, pero lo desconozco", subrayó el Alcalde.

"La única opción que veo bien es aquella por la que en 2023 firmamos un convenio para aplicar la IA a los procesos admisitrativos, con el objetivo de ser más ágiles y atender mejor a ciudadanos y empresas. Eso es lo que quiero. Sin embargo, de 2023 a 2026 no hemos conseguido nada", afirmó García, quien aseguró que el objetivo del Ayuntamiento "no es ahorrar 100.000 euros, sino dar utilidad a ese dinero, a esa infraestructura para el fin del convenio". "Esperemos que este año consigamos avances importantes", señaló.

El centro de Lugones fue inaugurado en julio de 2024, con el objetivo de "contribuir al tratamiento exhaustivo de los aspectos sociales de la interacción entre el ser humano y la inteligencia artificial".