La Universidad de Oviedo advierte de que el centro de IA de Lugones es "plenamente viable sin el apoyo de Siero"

La Universidad de Oviedo reaccionó este viernes a través de un comunicado a la noticia, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, de que el Ayuntamiento de Siero le reclama la devolución de la mayor parte del adelanto de 50.000 euros que le entregó a través de la anualidad de 2024 del convenio que el municipio y la institución suscribieron para la actividad del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CEISIA), ubicado en Lugones. "La Universidad de Oviedo es conocedora de la devolución del anticipo no ejecutado, pero quiere aclarar también que lleva reclamando esta resolución al Consistorio desde que presentó por registro la justificación de gastos en febrero de 2025", subrayan desde la entidad académica, que "no tiene constancia, a fecha de hoy, de que el ayuntamiento sierense le haya remitido esa resolución".

En concreto, Siero solicita el reintegro de 47.074,39 euros, más el interés general de demora, al entender que solo estarían justificados correctamente 2.925,61 euros. El informe que sustenta la petición destaca, además, que no se ha admitido una factura que se pretendía imputar como gasto, en concepto de comida y bebida en una sidrería por importe de 169,40 euros.

A la Universidad le resulta "sorprendente" la "decisión de aparecer constantemente en los medios de comunicación criticando el desempeño del CEISIA", cuando, según afirma, "en la última comisión de seguimiento el Ayuntamiento de Siero trasladó su plena satisfacción con la dirección y con la marcha de los trabajos en el centro, a pesar de que la sede proporcionada por el municipio presenta deficiencias para el desempeño laboral en condiciones óptimas". No obstante, la institución académica "desea apelar a la lealtad institucional", pero dejando claro que el centro sobre IA resulta "plenamente viable, incluso, sin la participación del Ayuntamiento de Siero".

En su comunicado, la Universidad también pone de manifiesto que el centro de IA de Lugones está "trabajando a pleno rendimiento", pese a que, según denuncia, "el Ayuntamiento no transfirió ni uno solo de los 100.000 euros comprometidos para el ejercicio de 2025". Según ponen de manifiesto los portavoces de la institución, esta situación resulta "especialmente grave" por cuanto "la Universidad de Oviedo ha realizado contrataciones para el desarrollo de las tareas encomendadas por el Ayuntamiento durante 2025, que han sido renovadas para 2026, sin que el Consistorio haya adelantado los 100.000 euros comprometidos en el acuerdo de colaboración".

Por último, la Universidad señala que el rector, Francisco Villaverde, ya solicitó una reunión con el alcalde, Ángel García (PSOE), el pasado 15 de diciembre, quedando el Ayuntamiento en que en los primeros días de este mes de enero se concretarían posibles fechas para el encuentro.

El regidor sierense también se refirió ayer a la incidencia con el adelanto económico de 2024 para dejar claro que la Universidad de Oviedo "tiene que justificar la subvención que se le ha dado, igual que el resto de entidades, conforme al objeto de dicha subvención, al convenio y a las bases". "Es una cuestión que valoran los técnicos municipales, si son o no válidas las facturas que se presentan. No es un informe ni un expediente político, sino técnico", añadió García, quien subrayó que "la subvención de 2025 se verá y deberá justificarse también".

"La cuestión está como el año pasado, hay un equipo nuevo trabajando y esperamos tener algún resultado este 2026 después de varios años de tramitación", concluyó García.

El acuerdo de Siero con la Universidad prevé la entrega de 100.000 euros anuales y la cesión del edificio municipal de la antigua Casa de Cultura de Lugones para la actividad del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial. La finalidad del convenio es "la realización de actividades conjuntas de investigación, potenciación, fomento y promoción en el término municipal de Siero del uso eficiente y sostenible, a través de técnicas de Inteligencia Artificial".