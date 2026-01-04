IU de Siero responde al Alcalde: «No se puede diseñar el futuro de Parque Principado a golpe de titular»

La portavoz municipal de IU de Siero, Tere Álvarez, advirtió este domingo al alcalde, el socialista Ángel García, de que «no se pueden tomar decisiones urbanísticas a base de titulares» y reclamó que «cualquier proyecto que afecte al territorio de Siero tiene que hacerse con planificación, legalidad y todas las garantías técnicas y sociales sobre la mesa».

Álvarez señala que el anuncio de que los técnicos municipales comenzarán a trabajar este mismo lunes en un anteproyecto para el barrio residencial que García pretende habilitar junto a Parque Principado plantea "dudas razonables". «Queremos saber con qué objeto administrativo se trabaja, bajo qué figura urbanística y con qué encaje legal, especialmente cuando la normativa vigente no permite, a día de hoy, la ampliación comercial que se está planteando», afirmó Álvarez.

Para la portavoz de IU en Siero, los atascos registrados estos días en el acceso a Parque Principado «no es solo una muestra de afluencia, es una señal clara de que el entorno tiene ya importantes limitaciones de movilidad y capacidad, que deben ser evaluadas antes de hablar de más metros comerciales o de nuevas viviendas».

Álvarez subraya que "no cuestiona" el trabajo de los servicios técnicos municipales, «que actúan siempre al servicio del interés general». Lo que sí considera "imprescindible" es «no cargar sobre los técnicos decisiones políticas que aún no están definidas ni respaldadas por los informes que deberían precederlas». En este sentido, sostiene que «las leyes y las directrices territoriales pueden cambiarse, pero solo a través de los procedimientos reglados, con informes, participación y acuerdos colectivos. No pueden utilizarse como un traje a medida de un proyecto concreto, sino ser la consecuencia de un debate serio y ordenado».

«Desde Izquierda Unida de Siero hacemos un llamamiento a ordenar los pasos y a situar este debate donde corresponde: en el terreno del rigor, la planificación y el interés general del concejo», concluye la portavoz, que resume la posición del grupo municipal así: «Crecer es una buena aspiración; hacerlo con orden, legalidad y planificación es una obligación institucional».