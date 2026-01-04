IU de Siero responde al Alcalde: «No se puede diseñar el futuro de Parque Principado a golpe de titular»
Tere Álvarez, portavoz municipal, reclama "prudencia y rigor" en el debate para definir un posible desarrollo residencial en el entorno del área comercial
J. A. O.
La portavoz municipal de IU de Siero, Tere Álvarez, advirtió este domingo al alcalde, el socialista Ángel García, de que «no se pueden tomar decisiones urbanísticas a base de titulares» y reclamó que «cualquier proyecto que afecte al territorio de Siero tiene que hacerse con planificación, legalidad y todas las garantías técnicas y sociales sobre la mesa».
Álvarez señala que el anuncio de que los técnicos municipales comenzarán a trabajar este mismo lunes en un anteproyecto para el barrio residencial que García pretende habilitar junto a Parque Principado plantea "dudas razonables". «Queremos saber con qué objeto administrativo se trabaja, bajo qué figura urbanística y con qué encaje legal, especialmente cuando la normativa vigente no permite, a día de hoy, la ampliación comercial que se está planteando», afirmó Álvarez.
Para la portavoz de IU en Siero, los atascos registrados estos días en el acceso a Parque Principado «no es solo una muestra de afluencia, es una señal clara de que el entorno tiene ya importantes limitaciones de movilidad y capacidad, que deben ser evaluadas antes de hablar de más metros comerciales o de nuevas viviendas».
Álvarez subraya que "no cuestiona" el trabajo de los servicios técnicos municipales, «que actúan siempre al servicio del interés general». Lo que sí considera "imprescindible" es «no cargar sobre los técnicos decisiones políticas que aún no están definidas ni respaldadas por los informes que deberían precederlas». En este sentido, sostiene que «las leyes y las directrices territoriales pueden cambiarse, pero solo a través de los procedimientos reglados, con informes, participación y acuerdos colectivos. No pueden utilizarse como un traje a medida de un proyecto concreto, sino ser la consecuencia de un debate serio y ordenado».
«Desde Izquierda Unida de Siero hacemos un llamamiento a ordenar los pasos y a situar este debate donde corresponde: en el terreno del rigor, la planificación y el interés general del concejo», concluye la portavoz, que resume la posición del grupo municipal así: «Crecer es una buena aspiración; hacerlo con orden, legalidad y planificación es una obligación institucional».
- Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
- El adorno navideño que causa furor en la Pola y que se ve en los comercios locales: 'Es una muestra de unión entre nosotros
- Los que despiden el año en el pueblo donde se localiza el centro geográfico de Asturias: 'Aquí hay gente especial
- Siero reclama a la Universidad de Oviedo más de 47.000 euros de gastos que no justificó procedentes de una subvención para el centro de IA de Lugones
- Un canal fluvial entre Bobes y el puerto de Gijón y un viaje al Canal de Suez, 'inocentada' del 28 de diciembre en Siero
- La Universidad de Oviedo advierte de que el centro de IA de Lugones es 'plenamente viable sin el apoyo de Siero
- La cabalgata más grande jamás vista en Lugones espera reunir a una multitud 'aunque nieve': 'Ya nos hemos enfrentado a casi de todo
- El cruce de El Berrón soporta flujos de tráfico de más de 15.000 vehículos al día y picos de 1.600 coches que pueden pasar en solo una hora