Novedades de última hora en la cabalgata de Reyes de la Pola: la recepción de Sus Majestades cambia de ubicación en previsión de mal tiempo
El horario de salida de la comitiva se mantiene a las 19.00 horas, con el recorrido previsto inicialmente, a expensas de la meteorología
La previsión de lluvias, viento, tormenta y hasta nevadas en cotas bajas ha obligado a los organizadores de la cabalgata de los Reyes Magos de la Pola a cambiar de planes. La recepción prevista a los pequeños, que tradicionalmente tiene lugar ante el edificio del Ayuntamiento, se trasladará finalmente a la Plaza Cubierta para que los pequeños puedan disfrutar de Sus Majestades a cubierto.
Es la principal novedad de un cortejo que partirá con un ojo puesto en el cielo. De momento el resto de actividades previstas se mantiene: la salida seguirá siendo a las 19.00 horas con el recorrido habitual por el centro de la Pola, para recibir a los pequeños en la Plaza y escuchar cómodamente sus peticiones.
Sus Majestades desfilarán con siete carrozas y un séquito de 220 personas, además de bandas de gaitas, trompetas y la Banda de Música de Siero. La comitiva saldrá a las 19.00 horas de la zona del Auditorio de Pola de Siero y recorrerá las calles Florencio Rodríguez, Celleruelo, Ramón y Cajal, Ildefonso Sánchez del Río, Marquesa de Canillejas, Alcalde Parrondo y Pedro Vigil.
Acompañando a los Reyes Magos estarán también los deportistas del Club Patín Sieroque, durante todo el recorrido, portarán unas cestas donde los más pequeños que así lo deseen puedan depositar sus chupetes, que les serán entregados a Sus Majestades. Se contará asimismo con la presencia de la asociación de moteros "Solidaridad sobre ruedas", y con los miembros de tres academias de baile, que ofrecerán distintas actuaciones a lo largo del trayecto.
La llegada oficial de los Reyes a la Pola tendrá lugar mucho antes, a las 10.30 horas. A partir de esa hora, los Magos recorrerán la Pola en unos coches especiales, saludando a los niños y mayores que encuentren a su paso. Será a las doce del mediodía, cuando se trasladen a la Iglesia de San Pedro Apóstol para el rito de la adoración. Una vez allí, Melchor dirigirá unas palabras a los presentes.
