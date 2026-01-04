Siero bate otro récord de población y estrena el año rozando ya los 54.000 vecinos

El concejo de Siero sigue exhibiendo su fortaleza y logra un nuevo récord de población. El municipio cerró 2025 con un total de 53.907 vecinos, según datos del padrón municipal que deberán ser contrastados con el Instituto Nacional de Estadística (INE) al cierre de sus propios datos. Una nueva marca batida en una tendencia ascendente que se consolida año tras año, como señalaron este sábado el alcalde, Ángel García, y la edil de Mayores, Patrimonio y Atención al Ciudadano, Pilar Santianes

El incremento de habitantes ha sido notable con respecto al año anterior.Siero cuenta con 606 vecinos empadronados más que al cierre del año 2024. «Echando la vista atrás, desde que accedí a la Alcaldía en 2015, el concejo cuenta con 1.886 habitantes más», destacó el regidor, para poner de relieve lo que considera «un muy buen dato» que consolida la pujanza del concejo de forma sostenida en el tiempo.

«Siero va bien en cuanto a crecimiento de población, y nos parece que es una noticia fantástica el hecho de que más gente quiera vivir aquí, que sigamos creciendo, porque es el resultado de todo lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento», subrayó García.

Empresas

En este sentido, el regidor destacó que los datos son «muy positivos» y están relacionados con lo que se refiere a las empresas. «El otro día dábamos el dato del número de trabajadores y la facturación de las 100 primeras empresas en Siero, que crece, y eso lógicamente arrastra de la población. Todas las múltiples inversiones que estamos haciendo en todo el concejo también hacen que sea más atractivo vivir en Siero, desde el saneamiento en la zona menos urbana, a la mejora de los espacios públicos en nuestras ciudades», enumeró García al hacer recuento de los factores que van a favor del crecimiento poblacional.

A ellos añadió también «la mejora de los servicios públicos, como son la puesta en marcha de dos nuevas escuelas infantiles o la mejora de nuestros colegios, de nuestros equipamientos deportivos y de nuestras comunicaciones, lo que hace que crezca la población en el concejo».

Con estos mimbres el equipo de gobierno de Siero se marca el hito de superar los 54.000 habitantes para el final del mandato, en 2027. «Es una marca que estoy convencido de que vamos a cumplir», aseguró el regidora la vista de la buena marcha de la economía local y de las numerosas promociones inmobiliarias en marcha en el concejo.

Por parroquias, la que más creció durante el año pasado fue Lugones. Es en esa zona donde más vivienda nueva se está construyendo, con un desarrollo incipiente de la siguiente fase del Bulevar de la localidad, lo que supondrá la puesta en el mercado de cientos de pisos. Con ello, todo hace pensar que se producirá un nuevo arreón poblacional en Lugones, que a lo largo de 2025 sumó 205 nuevos habitantes empadronados.

Le siguen la zona de Viella y La Fresneda, con 124 nuevos vecinos. La urbanización es también un potente motor de atracción de población con promociones en marcha y la previsión de seguir en esa línea. La parroquia de La Carrera, con El Berrón como localidad principal, ganó el año pasado 84 vecinos, mientras que la Pola engordó el padrón con 63 nuevo habitantes. Los desarrollos de pisos en la calle Florencio Rodríguez también apuntan a un crecimiento mayor en los próximos años en la capital del concejo.

La zona más cercana a Oviedo y al área metropolitana es la que más crece, pero también lo hacen las zonas rurales.Anes ganó 31 habitantes, Granda sumó 44 y Valdesoto otros 27. En el lado opuesto, perdieron población Lieres, Limanes, Aramil, Hevia, San Miguel de la Barreda, Santa Marta de Carbayín y Santa Eulalia de Vigil. También hayun caso de crecimiento inesperado: Carbayín alto ganó 36 vecinos.