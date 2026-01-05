El año para encarrilar el tren de Pola de Siero a Oviedo: estos son los proyectos que avanzarán este 2026 para frenar la sangría de viajeros

Encarrilar de una vez por todas el tren de la Pola, para que vuelva a ser un medio de transporte competitivo y se asemeje a un servicio de metro con Oviedo. Ese es uno de los principales objetivos que se marca el Ayuntamiento de Siero para el año que comienza en materia de comunicaciones. Para ello, lo primero y más inmediato, salvo sorpresa, será un convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la erradicación de varios pasos a nivel, entre ellos el de El Bayu, en la Pola.

Además, tampoco deberían tardar mucho la esperada adjudicación de las obras de desdoblamiento del trazado entre la terminal polesa y La Carrera, cerrando así toda la doble vía de la capital de Siero a la de Asturias, o el inicio del grueso de los trabajos de renovación integral del tendido de Colloto a Infiesto. La otra gran actuación que estaba pendiente en la línea, la reactivación de las obras de mejora de la accesibilidad y la seguridad en la estación de la Pola, se puso en marcha a finales del año pasado.

En total, el paquete de intervenciones para la mejora de este trazado de cercanías de la antigua Feve movilizará más de cincuenta millones de euros.

La intención del gobierno municipal que lidera Ángel García es firmar cuanto antes el acuerdo para El Bayu, dado que la redacción del convenio ya está prácticamente lista. Aparte de su relevancia en materia de seguridad, el plan de erradicación del paso a nivel sin barreras, del que se lleva hablando desde hace décadas de manera infructuosa, conlleva un ambicioso proyecto urbanístico para la mejora del acceso a la Pola por la carretera de Valdesoto, el campo de fútbol y el punto limpio de la localidad. En concreto, según avanzó el Alcalde, la solución acordada con el Adif consiste en cerrar al tránsito de vehículos el enclave, de forma que el vial actual hacia El Bayu se transforme en una zona semipeatonal, con paso autorizado a los residentes y una urbanización en forma de bulevar. También se construirá una pasarela elevada peatonal y ciclista para cruzar al otro lado de las vías, y los vehículos accederán a través de la actual glorieta de la salida de la Autovía, que da acceso tanto a la Pola como a Valdesoto. Ese enlace será mejorado, con la intervención también del Principado al tratarse de una carretera autonómica. En principio, toda la inversión correrá a costa económica del administrador ferroviario.

Salvo imprevistos, otro de los proyectos ferroviarios por los que Siero lleva esperando décadas podría quedar encarrilado en los primeros compases de este 2026. Se trata de la adjudicación de las obras de duplicación del tendido de la antigua Feve entre la Pola y La Carrera, único tramo de la conexión con Oviedo que permanece con vía única. El Adif licitó los trabajos el pasado mes de febrero en 23,5 millones. La mesa de contratación abrió en mayo las nueve ofertas presentadas, pero, pese a que ya va para un año, todavía no se ha contratado la actuación. Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, el proyecto prevé el corte total del tráfico ferroviario entre la Pola y Oviedo durante, al menos, 25 días. Las obras también afectarán a la circulación en el acceso oeste a la Pola por la N-634, entre la glorieta de Ullaga y la que va a la estación, ya que los trabajos incluyen la sustitución del paso superior de la carretera. El plan se completa con un nuevo paso subterráneo entre la calle Molín y la Senda del Nora.

La recuperación del tren de la Pola también está pendiente de la ejecución del proyecto para renovar de forma integral todos los elementos de la vía desde Colloto a Infiesto. Se trata de unos trabajos que se adjudicaron por 23,5 millones de euros en noviembre de 2022, con un periodo de ejecución estimado en dos años. La necesidad de llevar a cabo un importante modificado, con actuaciones no recogidas inicialmente, ha retrasado el inicio de los trabajos. Sin embargo, el hecho de que el Adif haya hecho acopio sobre el terreno de las traviesas hace prever que, tal y como reconocen fuentes ferroviarias, las obras se puedan activar en breve.

Lo que ya está en marcha, tras una paralización de cuatro años, son los trabajos para terminar el proyecto de mejora de la accesibilidad y la seguridad en la estación de la Pola mediante ascensores y pasarelas elevadas sobre las vías. La obra pendiente requiere una inversión de 1,1 millones de euros y podría esta lista para la próxima primavera.