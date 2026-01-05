Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Melchor, Gaspar y Baltasar vencen a la lluvia en la Pola

Cientos de personas siguen el paso de las carrozas, con recepción final en la Plaza de Abastos

Luján Palacios

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Las previsiones meteorológicas no fallaron y la lluvia acompañó a los Reyes Magos en su cabalgata por la Pola, pero ello no fue obstáculo para que Melchor, Gaspar y Baltasar completaran su recorrido por las calles de la capital sierense junto a sus ayudantes.

Desfilaron en sus carrozas acompañados por tambores, gaitas, grupos de baile, moteros navideños, personajes de cuento, patinadores y hasta un enorme camión. Y además lo hicieron a todo ritmo, con un rey Baltasar que animó a los presentes con bailes y apalusos desde su artefacto como no se recuerda: no se perdió ni un baile, para fascinación de grandes y pequeños.

Debido a la lluvia, y como estaba previsto, la recepción a los niños tuvo lugar en la Plaza Cubierta, donde se les hizo entrega de paquetes de golosinas ya que este año no se lanzaron caramelos desde las carrozas.

Los Reyes Magos quedaron encantados con la respuesta del público pese al mal tiempo, y prometieron que todos los asistentes serían convenientemente recompensados durante la noche.

