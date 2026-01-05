Los Reyes asombran en Lugones con una cabalgata de récord: así ha sido el desfile

Ni el frío ni la lluvia pudieron con la ilusión en Lugones, donde la cabalgata de los Reyes Magos salió con todo a la calle. Fueron miles las personas que se acercaron a ver una comitiva que este año batió récords con medio millar de figurantes.

Fue un desfile pasado por agua pero con un total de 13 carrozas que despertaron la admiración de grandes y pequeño, una de ellas novedad absoluta con un enorme hórreo lleno de luz. También desfilaron grupos musicales, artistas de un espectáculo de fuego y hasta un grupo de pitufos.

Los Magos adoraron al Niño ante el templo parroquial, y antes del desfile recibieron a los pequeños en el Centro Polivalente Integrado de la localidad, donde tomaron buena nota de los deseos para la noche más mágica del año.