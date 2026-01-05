Los Reyes Magos ya están en la Pola: Sus Majestades han llegado en descapotable para desatar la locura entre los más pequeños

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una multitud se apiña en la iglesia parroquial de San Pedro para entregar las cartas y agasajar a Melchor, Gaspar y Baltasar con un vaso de leche y galletas

Pola de Siero

Tras un largo viaje por desiertos y montañas siguiendo a la estrella, los Reyes Magos ya están en la Pola. Llegaron temprano, y pese a estar algo cansados por la larga travesía, no dudaron un momento en subirse a los tres coches descapotados que los esperaban para dar una vuelta por la capital de Siero saludando a todos los vecinos entre aplausos.

Pero el plato fuerte esperaba a Sus Majestades en la iglesia parroquial de San Pedro, donde una multitud de niños, padres y abuelos los recibieron entusiasmados, alguno con la boca abierta, en una de las ediciones de la recepción oficial más populosa que se recuerda.

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por el párroco, Fermín Riaño, y por varios ediles del Ayuntamiento. Les costó llegar a la puerta del templo, entre besos y abrazos de los chiquillos polesos. Y una vez dentro, fueron agasajados con vasos de leche y galletas para ayudarlos a reponerse.

Además, adoraron al Niño Jesús postrados de rodillas y escucharon una carta leída por los niños de la catequesis. Los pequeños quisieron agradecerles que "siempre os acordáis de nosotros", y también les pidieron que "os acordéis de los que menos tienen y nos ayudéis a ser buenos".

Antes de recoger las cartas y deseos de los pequeños polesos, fue Melchor en persona quien tomó el micrófono para dirigirse a los presentes, con una iglesia abarrotada como nunca. "Traemos con nosotros regalos para el Niño Jesús, tres cofres le ofrecemos en este día: oro, incienso y mirra. Pero muchos otros regalos llegarán en esta noche para todos vosotros", adelantó el Mago.

Con una única condición: "haber sido buenos, o al menos haberlo intentado, a lo largo del último año. Buenos y atentos, dispuestos y solidarios en casa, en el colegio y con los amigos, con los de cerca y con los de lejos", les recordó. Y también les pidió "que compartáis lo que recibáis esta noche, para disfrutar juntos, en familia y con los amigos".

Los pequeños escucharon muy atentos las indicaciones del Rey, antes de abalanzase sobre los tres Magos para darles cartas, abrazos y confiarles sus deseos. Para que esta noche sea la más mágica del año.

