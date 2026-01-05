Los Reyes Magos ya están en la Pola: Sus Majestades han llegado en descapotable para desatar la locura entre los más pequeños

Tras un largo viaje por desiertos y montañas siguiendo a la estrella, los Reyes Magos ya están en la Pola. Llegaron temprano, y pese a estar algo cansados por la larga travesía, no dudaron un momento en subirse a los tres coches descapotados que los esperaban para dar una vuelta por la capital de Siero saludando a todos los vecinos entre aplausos.

Pero el plato fuerte esperaba a Sus Majestades en la iglesia parroquial de San Pedro, donde una multitud de niños, padres y abuelos los recibieron entusiasmados, alguno con la boca abierta, en una de las ediciones de la recepción oficial más populosa que se recuerda.

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por el párroco, Fermín Riaño, y por varios ediles del Ayuntamiento. Les costó llegar a la puerta del templo, entre besos y abrazos de los chiquillos polesos. Y una vez dentro, fueron agasajados con vasos de leche y galletas para ayudarlos a reponerse.

Además, adoraron al Niño Jesús postrados de rodillas y escucharon una carta leída por los niños de la catequesis. Los pequeños quisieron agradecerles que "siempre os acordáis de nosotros", y también les pidieron que "os acordéis de los que menos tienen y nos ayudéis a ser buenos".

Antes de recoger las cartas y deseos de los pequeños polesos, fue Melchor en persona quien tomó el micrófono para dirigirse a los presentes, con una iglesia abarrotada como nunca. "Traemos con nosotros regalos para el Niño Jesús, tres cofres le ofrecemos en este día: oro, incienso y mirra. Pero muchos otros regalos llegarán en esta noche para todos vosotros", adelantó el Mago.

Con una única condición: "haber sido buenos, o al menos haberlo intentado, a lo largo del último año. Buenos y atentos, dispuestos y solidarios en casa, en el colegio y con los amigos, con los de cerca y con los de lejos", les recordó. Y también les pidió "que compartáis lo que recibáis esta noche, para disfrutar juntos, en familia y con los amigos".

Los pequeños escucharon muy atentos las indicaciones del Rey, antes de abalanzase sobre los tres Magos para darles cartas, abrazos y confiarles sus deseos. Para que esta noche sea la más mágica del año.