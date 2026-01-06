El colegio Celestino Montoto de Pola de Siero prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería avala la decisión: "se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos"

El claustro del colegio Celestino Montoto de Pola de Siero ha decidido eliminar el fútbol de su patio por falta de espacio y para generar espacios compatidos de convivencia, y a pesar de que la decisión provocó algunas quejas de familias, la consejería de Educación acaba de avalar la decisión, toda vez que el centro está actuando "conforme a la normativa vigente".

Así se lo ha hecho saber la consejera de Educación, Eva Ledo al portavoz de Convocatoria por Asturies (IU-Más País-IAS), Xabel Vegas, en una respuesta parlamentaria, y también señala el Principado que el caso del colegio poleso es el único del que se tiene constancia.

¿Por qué esta decisión? El director del colegio, Antonio Díaz González, explica que "lo que ha hecho es organizar los espacios del recreo para reducir conflictos y fomentar la participación de todo el alumnado. No se trata, por tanto, de un castigo, sino de una medida educativa basada en la convivencia, el respeto y la inclusión. En un patio donde 140 niños y niñas comparten una pista de futbito, la pedagogía recomienda enseñar a convivir, no a competir por el espacio", resalta.

Y es que fue precisamente el uso de dicha pista el detonante que hizo prohibir el fútbol en los recreos, en favor de otras alternativas para todos los niños. "Mantenemos dos programas vivos: Mediación entre iguales y Patios dinámicos dentro de la prevención del acoso escolar y mejora de la convivencia, que exigen más presencia, más implicación y más trabajo que dejar que la pelota ruede sin rumbo", relata el director.

En la actualidad el colegio tiene el patio dividido en tres zonas. Primero y Segundo comparten la zona de porche y prado con un total de 102 alumnos, y cuando llueve o está húmedo no se puede usar. Segundo y Tercero también usan una pista polideportiva que tiene que ser compartida por 125 alumnos, mientras que Quinto y Sexto suman147 alumnos para compartir dicha pista.

Cada aula dispone una caja con material para juegos en el recreo con palas con pelotas blandas, pelotas de gomaespuma, discos voladores, cuerdas y gomas elásticas para ofrecer la posibilidad a los niños de diferentes juegos. El centro explica que con esta medida protege la seguridad del alumnado, garantiza un uso inclusivo del espacio, favorece la igualdad entre niñas y niños, reduce conflictos y mejora el clima escolar. Además, afirma que está alineada con los objetivos del proyecto de innovación aprobado por la Consejería de Educación.

Y desde el Principado se indica que es una decisión que cuenta con el respaldo del Consejo Escolar del centro, dado que está incluida en el proyecto educativo aprobado el 3 de junio de 2024. "La autonomía de los centros permite adoptar experimentaciones e innovaciones pedagógicas y debe ser favorecida por las administraciones educativas", recalca la Consejería.

Y el equipo directivo ha mostrado su "satisfacción" por que así sea, dado que "de lo que se trata es de tener espacios para todos".