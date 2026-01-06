Lugones seguirá creciendo hacia el sur: una nueva promoción residencial prevé la edificación de 200 viviendas

El crecimiento de Lugones parece no tener techo. Tras la finalización de las fiestas navideñas se pondrá en marcha la tramitación, a través de la elaboración del estudio de detalle, para una importante promoción de viviendas en la avenida de Oviedo. Se prevé edificar 200 pisos, en varias fases, y se derribará el edificio del antiguo economato. Además, la promoción incluirá un nuevo supermercado.

El plan fue avanzado por el alcalde de Siero, Ángel García, durante la inauguración de la calle Los Pitufos, un nuevo vial abierto en perpendicular a la avenida de Oviedo donde se acaba de levantar un edificio con 26 viviendas. Las viviendas están terminadas y se entregarán en las próximas semanas a sus propietarios. La calle Los Pitufos, de un centenar de metros, tendrá continuidad en el futuro hacia el desarrollo sur del bulevar de Lugones, previsto en nuevas fases dentro de unos años para seguir expandiendo Lugones hacia el límite con Oviedo. Los trabajos de urbanización de la nueva calle han sido asumidos por el promotor de las viviendas, con un coste de 300.000 euros.

Lugones sigue creciendo así a gran ritmo, toda vez que este año será el del gran empujón de la última fase en marcha del bulevar. Este desarrollo, entre la calle Leopoldo Lugones y la glorieta de El Castro, facilitará la construcción de más un millar de viviendas, permitiendo que la localidad se pueda acercar a los 20.000 habitantes en la próxima década, según las estimaciones municipales. Abarca, aproximadamente, medio kilómetro de extensión. Los trabajos durarán en torno a quince meses y tendrán un coste de unos nueve millones. Cinco millones los asume el Ayuntamiento y los otros cuatro llegarán de la iniciativa privada, concretamente del Grupo Casado.

"Es la obra más importante que se ha hecho nunca en Lugones por importe y el significado que tiene", apuntó Ángel García en su día con respecto al Bulevar.

Ahora, con el plan para la zona sur, de nuevo se pondrá en marcha una enorme maquinaria de creación de vivienda, en el entorno del centro de Salud, que refuerza a Lugones como la localidad con más proyección de crecimiento de Siero.