Siero también tiene tirón en el amor: el concejo sumó decenas de enlaces civiles y religiosos el año pasado, aunque algo menos que en 2024
La capilla del Palacio de Meres sigue siendo uno de los templos más solicitados por los contrayentes
Siero se ha convertido en un oasis del amor. El concejo es elegido por cada vez más novios para celebrar sus enlaces, y en el año 2025 se ha cerrado con cifras de nuevo muy altas: se formalizaron un total de 57 bodas civiles, a las que hay que sumar las religosas: sólo en Meres, una de las parroquias favoritas de los contrayentes, se contabilizaron más de 30 enlaces, la mayoría oficiados por el párroco Manuel Alonso.
Es una cifra alta, aunque no tanto como en el 2024, cuando se rompieron los récords de los últimos ejercicios en lo que a bodas civiles se refiere. Los ediles y el alcalde de Siero oficiaron entonces un total de 77 enlaces en el concejo, la cifra más alta que se recuerda, y la más abultada del lustro. El año anterior, el 2023, sumó un total de 55 enlaces civiles, una cifra superada en el 2022 con 61 bodas. Antes de la pandemia, en el año 2019, se habían contabilizado 32 casamientos, y la cifra bajó mucho como consecuencia de las restricciones de aquellos días. En 2020, con el covid en pleno apogeo, apenas se registraron 26 bodas civiles en Siero, según los datos municipales.
Se recuperaron algo en 2021, con la vuelta a la normalidad y 48 enlaces, y se afianzaron en 2022, con 61 bodas oficiadas en el ámbito civil, muchas de ellas en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en Pola de Siero, uno de los espacios reservados para las bodas y que más escogen los contrayentes por su ubicación y comodidad.
La tendencia ha ido al alza de forma imparable, con días en los que se ofician hasta cuatro bodas y muchos concejales casando durante los fines de semana. La población al alza del concejo, su centralidad, las instalaciones que se destinan a los enlaces y la cercanía de numerosos locales de restauración para festejar los banquetes posteriores son algunas de las causas de unas cifras altas que se mantienen en el tiempo, y con la previsión de que, con el arreón poblacional que se barrunta en los próximos años, los datos sigan al alza.
En cuanto a bodas religiosas, los espacios más solicitados son la capilla de Meres, anexa al palacio en el que se celebran los banquetes, el templo parroquial de Valdesoto (igualmente cerca del Palacio para las celebraciones posteriores) y el de Pola de Siero, con varios enlaces también en la iglesia de Tiñana.
