Las obras del Parque de la Reconquista de la Pola, inminentes: esta es la nueva fecha que se maneja para su inicio

Los trámites para la licitación del proyecto de urbanización del parque de La Reconquista, en el entorno del antiguo matadero de Pola de Siero, van más ágiles de lo previsto y las obras podrían empezar ya "el próximo mes de febrero", según los cálculos del Alcalde, Ángel García.

La actuación, que cuenta con un presupuesto total de 5.099.974 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de 14 meses, a contar desde la firma del acta de replanteo, sigue avanzando a bien ritmo y este miércoles se abrieron los sobres de la primera mesa de contratación. El regidor ha avanzado que, si los plazos administrativos se cumplen, la obra podría empezar el mes que viene, una vez que se adjudique a una de las empresas que concurrren.

El proyecto permitirá transformar una zona actualmente degradada y sin uso en un gran parque urbano, concebido como un espacio verde, accesible y sostenible, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre. La actuación se desarrollará sobre una superficie total aproximada de 15.380 metros cuadrados, situada entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado y Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo–Santander. El diseño del parque prevé una amplia red de zonas verdes y arboladas, conectadas mediante caminos peatonales y ciclopeatonales, así como áreas de descanso y de convivencia. Entre los elementos más destacados se incluyen zonas de juegos infantiles diferenciados por edades, una plaza pública pavimentada como espacio central de encuentro y una gran pradera verde equipada con mobiliario urbano y arbolado autóctono, rodeada por un anillo perimetral de pavimento blando de aproximadamente 500 metros para caminar o correr.

La recreación del futuro parque de la Reconquista de la Pola / A. S.

El proyecto contempla también un área deportiva con pista multideporte cerrada y otras instalaciones complementarias, como una cancha de vóley playa, ampliando la oferta de espacios para la actividad física al aire libre. La actuación incluye asimismo la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas, situado bajo el parque, con acceso desde la calle Asturias y 146 plazas de estacionamiento, que aprovechará el desnivel existente en la parcela y quedará completamente integrado y oculto bajo la urbanización.

El proyecto también incorpora la ejecución y renovación de todas las redes de servicios necesarias, como abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público, junto con sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego de las zonas verdes y mejoras para garantizar la accesibilidad universal. El diseño del parque se ha coordinado con el futuro proyecto de desdoblamiento de la línea ferroviaria Oviedo–Santander, impulsado por ADIF, teniendo en cuenta las afecciones ferroviarias definitivas para garantizar la compatibilidad entre ambas actuaciones.

Ángel García recuerda que se trata de "la obra más importante para la Pola en los últimos años", toda vez que supondrá una "profunda transformación" de la zona oste. Al parque se suma la licitación de la segunda fase de mejora de la calle Capitán General Gutiérrez Mellado, que se añade a la ya ejecutada e inaugurada de los accesos a Pola desde la autovía Minera, así como la demolición de las antiguas escuelas de adultos."En total en todo ese entorno, rozaremos los 8 millones de euros invertidos. Esto supone una verdadera transformación de una parte de Pola que vivía de espaldas a la localidad, y con todas estas grandes actuaciones vamos a integrarla en un espacio mucho más abierto y amable para el disfrute de los ciudadanos", indica García.

El proyecto de urbanización del parque de La Reconquista será cofinanciado en un 70 por ciento por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y se ha desarrollado contando con participación ciudadana.