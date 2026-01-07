Las ondas triunfan en Lugones: el número de radioaficionados sigue creciendo en Siero

En tiempos de Internet y de móviles inteligentes, las ondas se hacen más presentes que nunca y se revelan como una pasión para muchos. La radioafición en Asturias sigue sumando adeptos, en parte, gracias al esfuerzo de divulgación que realiza el Radio Club Lugones (EA1RCL), fundado en 2017 por tres socios y que hoy cuenta con más de cincuenta, dando fe de lo mucho que tienen que aportar.

En 2025, y por cuarto año consecutivo, el RCL impartió un curso para la obtención de la licencia que se necesita para emitir legalmente en las bandas de radioafición, operando estaciones fijas, móviles y portátiles. Fueron siete los alumnos que siguieron durante varias semanas las explicaciones del presidente del Radio Club, Miguel Ángel Russo, y ellos mismos fueron los nuevos indicativos obtenidos. Uno de ellos, el de un chico de 15 años, demostrando que también tienen tirón entre la gente más joven, en un mundo tomado por pantallas y dispositivos electrónicos en el que la radio sigue siendo cosa de magia.

Además, el Radio Club ha desarrollado durante los últimos doce meses varias actividades, entre ellas, su ya tradicional colaboración con la Cabalgata de los Reyes Magos, prestando asistencia durante el recorrido. También lo hicieron en las Fiestas del Carbayu, en la de las Carrozas de Valdesoto o en las de Santa Isabel, "con el afán de dar a conocer al mundo entero las fiestas locales", recurrdan los responsables de la entidad, sin olvidar la activación especial que llevaron a cabo en el Día Internacional de la Mujer y el curso de telegrafía del que salieron otros siete aprobados.

Para el presidente del club "es una satisfacción contar con socios venidos de todas partes de la región y poder seguir acercando, sobre todo, a los chavales, lo maravilloso de este mundo, para explicarles, por ejemplo, que la radio es el último refugio en caso de catástrofe. Se demostró el día del apagón y pudimos ayudar a mucha gente", subraya Russo, encantado con perpetuar una de las aficiones más antiguas en el mundo de las comunicaciones, y que sigue despertando el entusiasmo de muchos.