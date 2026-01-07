Los Reyes Magos llenan de magia la zona rural: Valdesoto y Lieres reciben a Sus Majestades entre vítores y con chocolate

Los Reyes Magos son expertos precisamente en eso, en hacer magia. Y a la par que en la noche del lunes se celebraban enormes cabalgatas en localidades como Pola de Siero o Lugones, Melchor, Gaspar y Baltasar también se apañaron para aparecer ante los niños de la zona rural, con la misma ilusión y brillantez que en las grandes poblaciones.

Sus Majestades no quisieron dejar atrás Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias este año. Si los Reyes de España visitaron la parroquia en octubre, los reyes de la ilusión no fueron menos y movieron igualmente multitudes, en una tarde-noche llena de emociones. Puntuales con su cita, los tres Magos recorrieron los caminos y barrios de la parroquia para saludar a grandes y pequeños. La comitiva finalizó en la iglesia parroquial de San Félix, donde los Reyes recibieron a todos los vecinos en un encuentro muy emocionante, para escuchar peticiones y deseos de todos los presentes.

Este martes, día de Reyes, se quedaron un poco más en la zona para visitar a todas las personas mayores que viven en las residencias de la parroquia, para llevarles también a ellos un pedazo de magia y de ilusión. Además hicieron acto de presencia en la misa de la Epifanía, para compatir con todos los fieles y los niños que se acercaron a verlos unos momentos más, antes de retirarse de nuevo al desierto para coger fuerzas de cara al año que viene. Eso sí, prometieron regresar, como en esta ocasión, llenos de regalos y paz para todos.

Los Reyes Magos, con los niños de Lieres / R. L. P.

En el caso de Lieres, los Reyes Magos llegaron invitados por la Cofradía de San Antonio, que cada año prepara todo para que se sientan como en casa. La recepción tuvo lugar en el Casino de Lieres desde primera hora de la tarde, con un llamativo espectáculo de magia a cargo del Mago Pelayo en el salón de actos. A su finalización, se invitó a todos los asistentes a una chocolatada con la colaboración de la cafetería del Casino, para calentar el cuerpo ante de para recibir en el parque de La Pedrera a Sus Majestades de Oriente, que desfilaron escoltados por el grupo folclórico Los Yerbatos y los pajes y escoltas reales. La comitiva, además, estuvo encabezada por el príncipe Aliatar. Ante una lluvia de luz y fuegos artificiales llegaron al Casino, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron individualmente a todos los niños con sorpresas en una noche llena de alegría e ilusión.

Fue una noche intensa, antes de que Sus Majestades se retiraran para iniciar el reparto mágico de regalos casa por casa, acompañados por una nevada que no impidió que la alegría reinara al amanecer allá por donde pasaron. Y como los niños de Lieres se portaron muy bien, también aseguraron que el año que viene volverán, puntuales, a su cita con ellos.