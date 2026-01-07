Vox entra en la polémica del patio sin balones de Pola de Siero: "El gobierno socialista promueve el mundo al revés en los colegios"
"Hace años había más niños, menos normas absurdas y ningún problema ni de convivencia ni de inclusión", defiende Carolina López
Vox Asturias ha criticado este miércoles la decisión de un colegio de Pola de Siero de prohibir el juego del balón en el patio, una medida avalada por la Consejería de Educación con el argumento de "fomentar la convivencia, la igualdad y la inclusión".
Para la portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, se trata de "un nuevo ejemplo del mundo al revés que promueve el Gobierno socialista en las aulas". López lamentó que "se prohíba a los niños jugar a la pelota con la excusa de la convivencia y el respeto, mientras se avalan todo tipo de ocurrencias pedagógicas desde una perspectiva ideológica que nada tiene que ver con la infancia".
En este sentido, señaló que "jugar al balón lo ven un problema, pero enseñar a los niños contenidos impropios de su edad como aprender a masturbarse lo presentan como una solución". A su juicio, "esto no es educación, es ingeniería social".
La portavoz de Vox rechazó el argumento de la falta de espacio utilizado para justificar la medida. "Hace años había más niños, menos normas absurdas y ningún problema ni de convivencia ni de inclusión. Salíamos al recreo a correr, a jugar, a caernos y a volver a clase felices. Hoy, en cambio, se prohíbe a los niños ser niños con la falsa excusa de la falta de espacio", indicó.
