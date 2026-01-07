Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Vox entra en la polémica del patio sin balones de Pola de Siero: "El gobierno socialista promueve el mundo al revés en los colegios"

"Hace años había más niños, menos normas absurdas y ningún problema ni de convivencia ni de inclusión", defiende Carolina López

Niños del colegio Celestino Montoto, en el patio del centro

Niños del colegio Celestino Montoto, en el patio del centro / Luján Palacios / LUJAN PALACIOS

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Vox Asturias ha criticado este miércoles la decisión de un colegio de Pola de Siero de prohibir el juego del balón en el patio, una medida avalada por la Consejería de Educación con el argumento de "fomentar la convivencia, la igualdad y la inclusión".

Para la portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, se trata de "un nuevo ejemplo del mundo al revés que promueve el Gobierno socialista en las aulas". López lamentó que "se prohíba a los niños jugar a la pelota con la excusa de la convivencia y el respeto, mientras se avalan todo tipo de ocurrencias pedagógicas desde una perspectiva ideológica que nada tiene que ver con la infancia".

En este sentido, señaló que "jugar al balón lo ven un problema, pero enseñar a los niños contenidos impropios de su edad como aprender a masturbarse lo presentan como una solución". A su juicio, "esto no es educación, es ingeniería social".

La portavoz de Vox rechazó el argumento de la falta de espacio utilizado para justificar la medida. "Hace años había más niños, menos normas absurdas y ningún problema ni de convivencia ni de inclusión. Salíamos al recreo a correr, a jugar, a caernos y a volver a clase felices. Hoy, en cambio, se prohíbe a los niños ser niños con la falsa excusa de la falta de espacio", indicó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
  2. Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
  3. Novedades de última hora en la cabalgata de Reyes de la Pola: la recepción de Sus Majestades cambia de ubicación en previsión de mal tiempo
  4. Los que despiden el año en el pueblo donde se localiza el centro geográfico de Asturias: 'Aquí hay gente especial
  5. Siero reclama a la Universidad de Oviedo más de 47.000 euros de gastos que no justificó procedentes de una subvención para el centro de IA de Lugones
  6. La Universidad de Oviedo advierte de que el centro de IA de Lugones es 'plenamente viable sin el apoyo de Siero
  7. El año para encarrilar el tren de Pola de Siero a Oviedo: estos son los proyectos que avanzarán este 2026 para frenar la sangría de viajeros
  8. Siero bate otro récord de población y estrena el año rozando ya los 54.000 vecinos

Vox entra en la polémica del patio sin balones de Pola de Siero: "El gobierno socialista promueve el mundo al revés en los colegios"

Vox entra en la polémica del patio sin balones de Pola de Siero: "El gobierno socialista promueve el mundo al revés en los colegios"

A juicio los narcos de un cártel colombiano detenidos con 600 kilos de coca en una nave de Siero: afrontan penas de ochenta años de cárcel

Las ondas triunfan en Lugones: el número de radioaficionados sigue creciendo en Siero

Las ondas triunfan en Lugones: el número de radioaficionados sigue creciendo en Siero

Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: "Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos"

Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: "Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos"

Los Reyes Magos llenan de magia la zona rural: Valdesoto y Lieres reciben a Sus Majestades entre vítores y con chocolate

Los Reyes Magos llenan de magia la zona rural: Valdesoto y Lieres reciben a Sus Majestades entre vítores y con chocolate

Magos

Siero también tiene tirón en el amor: el concejo sumó decenas de enlaces civiles y religiosos el año pasado, aunque algo menos que en 2024

Siero también tiene tirón en el amor: el concejo sumó decenas de enlaces civiles y religiosos el año pasado, aunque algo menos que en 2024

Lugones seguirá creciendo hacia el sur: una nueva promoción residencial prevé la edificación de 200 viviendas

Lugones seguirá creciendo hacia el sur: una nueva promoción residencial prevé la edificación de 200 viviendas
Tracking Pixel Contents