El comercio local de Siero afronta la temporada de rebajas con "buenas expectativas": "Esperamos incrementar las ventas o, al menos, mantenerlas"

La mayoría de los pequeños comercios de la Pola y Lugones arrancaron este miércoles la campaña de rebajas, con descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento en estas primeras semanas. Los comerciantes prevén que las ventas se vean incrementadas con respecto al año anterior. "o, al menos se mantengan", afirman.

Nerea Berros, dueña de la tienda de moda femenina y complementos que lleva su nombre, en la Pola, apenas había colgado el cartel de "rebajas" en su escaparate cuando ya empezó a notar movimiento de gente. "Me resultó muy curioso que este año se han hecho muy pocos cambios de regalos", advierte. "Normalmente, el primer día de rebajas los clientes suelen venir para cambiar un regalo que no les gustó o una prenda con la que no acertaron en la talla. Sin embargo, en esta ocasión, han sido los menos", detalla. Y es que "la mayoría, vienen a comprar alguna cosa en concreto a la que ya le tenían echado el ojo o a completar algún regalo que les hayan hecho".

También en la capital del concejo, la propietaria de la tienda de moda infantil "Pescardinos, María Martínez, tiene "buenas expectativas" ante la campaña de rebajas este año. Aunque asegura que "enero suele ser un buen mes", para los comercios como el suyo reconoce que "en Asturias, la mejor época es Semana Santa, donde todavía se mantiene la tradición de que los más pequeños estrenen ropa para ramos".

"Estos primeros días no son muy buenos para el pequeño comercio", tercia Yody Vega, que desde hace más de 25 años se encuentra tras el mostrador de una tienda de moda íntima en Lugones, labor que compagina con un taller de arreglos. "La gente suele tirarse más a los centros comerciales al principio. Es como un boom que nos deja un poco relegados. Vamos un poco a remolque de ellos", añade. "Las rebajas no son solo una carrera por el precio, sino una oportunidad para comprar con criterio y tranquilidad. Conocemos mucho más personalmente a nuestros clientes, por lo que tenemos para con ellos una responsabilidad que no se limita a hacer caja", sostiene la comerciante.

Balance de la campaña de Navidad

La campaña navideña ha dejado bastante satisfacción en el comercio local sierense. En este sentido, María Martínez asegura que ha "notado un aumento de ventas durante las fiestas, tras una campaña de invierno que, en esta ocasión, sí que ha venido más floja, en general". De la misma opinión es Nerea Berros, quien añade que " la Navidad fue bastante bien, aunque no empezó a notarse hasta última hora".

Yody Vega coincide en que "las ventas han subido durante Navidad", aunque en su caso "ligeramente". La campaña tampoco es lo que era, porque los hábitos de consumo han cambiado y la gente compra cada vez más por internet", afirma. "La mayoría de las prendas que me traen al taller, están compradas en páginas web", detalla.

Además del sector textil o el del calzado, reyes de las rebajas de enero, hay otros sectores que también participan en las promociones navideñas aunque no hagan descuentos después de las fiestas. Es el caso de Nymara Estilistas, en Lugones, donde María del Mar y Ángela Paredes, madre e hija, respectivamente, ofrecieron a sus clientes y vecinos la posibilidad de adquirir cofres con productos para el cuidado capilar con un descuento del 20 por ciento. "La verdad es que funcionó muy bien y tuvimos que hacer a mayores de los que nos había enviado la casa", admiten.

El pequeño comercio de Siero afronta con "buenas expectativas" la campaña de rebajas, que sigue siendo un incentivo clave para el sector y una oportunidad de ahorro, que además, supone un gran impacto social y económico para el entorno.