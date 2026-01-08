Podemos denuncia que Siero es "de los concejos que menos gasta en Servicios Sociales"
La concejala Silvia Tárano denuncia que, mientras la media autonómica se sitúa en 240,10 euros, el concejo destinó 81,43 euros por habitante a estas partidas
Podemos Siero ha tildado de "escandaloso" que los datos sitúen a Siero entre los municipios asturianos que menos gastan en el ámbito de los servicios sociales y la promoción social, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda en 2024. La concejala Silvia Tárano denuncia que, mientras la media autonómica se sitúa en 240,10 euros, el concejo destinó 81,43 euros por habitante a estas partidas.
"Esto supone un 66 por ciento menos que la media regional, lo que demuestra que en Siero se están primando las cifras macro a costa del sufrimiento de la mayoría de las familias y personas con necesidad de apoyo social", alerta Tárano, quien también critica que "esta situación se produce mientras se está anunciando y publicitando continuamente que Siero es un municipio en constante crecimiento y con presupuestos de récord".
Asimismo, afirma que "los cero euros invertidos en vivienda en 2024 y el 66% menos de la media de Asturias en gasto para asistencia social, igualdad, residencias de mayores o la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social son el claro ejemplo del Siero al que nos están llevando el PSOE y los socios de gobierno con los que aprueba año tras año los presupuestos municipales que dan lugar a esas cifras". Y destaca que el porcentaje de recursos públicos dedicados a cultura y deporte "también se ha reducido considerablemente".
También señala que que muchos municipios asturianos tienen un alto porcentaje del presupuesto dedicado a transporte público, mientras que en Siero "sólo se abona una línea entre la Urbanización La Fresneda y Parque Principado que principalmente favorece a las grandes superficies frente al comercio local".
"La realidad de Siero es desgarradora. Por eso nunca hemos apoyado los presupuestos municipales y seguiremos luchando para que Siero cuide a quienes vivimos aquí, en lugar de seguir favoreciendo a los grandes intereses económicos y a las grandes fortunas", adivierte la edil de la formación morada.
