Podemos denuncia que Siero es "de los concejos que menos gasta en Servicios Sociales"

Podemos Siero ha tildado de "escandaloso" que los datos sitúen a Siero entre los municipios asturianos que menos gastan en el ámbito de los servicios sociales y la promoción social, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda en 2024. La concejala Silvia Tárano denuncia que, mientras la media autonómica se sitúa en 240,10 euros, el concejo destinó 81,43 euros por habitante a estas partidas.

"Esto supone un 66 por ciento menos que la media regional, lo que demuestra que en Siero se están primando las cifras macro a costa del sufrimiento de la mayoría de las familias y personas con necesidad de apoyo social", alerta Tárano, quien también critica que "esta situación se produce mientras se está anunciando y publicitando continuamente que Siero es un municipio en constante crecimiento y con presupuestos de récord".

Asimismo, afirma que "los cero euros invertidos en vivienda en 2024 y el 66% menos de la media de Asturias en gasto para asistencia social, igualdad, residencias de mayores o la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social son el claro ejemplo del Siero al que nos están llevando el PSOE y los socios de gobierno con los que aprueba año tras año los presupuestos municipales que dan lugar a esas cifras". Y destaca que el porcentaje de recursos públicos dedicados a cultura y deporte "también se ha reducido considerablemente".

También señala que que muchos municipios asturianos tienen un alto porcentaje del presupuesto dedicado a transporte público, mientras que en Siero "sólo se abona una línea entre la Urbanización La Fresneda y Parque Principado que principalmente favorece a las grandes superficies frente al comercio local".

"La realidad de Siero es desgarradora. Por eso nunca hemos apoyado los presupuestos municipales y seguiremos luchando para que Siero cuide a quienes vivimos aquí, en lugar de seguir favoreciendo a los grandes intereses económicos y a las grandes fortunas", adivierte la edil de la formación morada.