El Principado ejecutará la conexión entre la glorieta de San Miguel de la Barreda y la rotonda de Bobes: estos son los compromisos del consejero Calvo

Las obras del desdoblamiento de la carretera AS-17 en Bobes dejaron cerrado el acceso de dicho vial para San Miguel de la Barreda, obligando a los vecinos a dar un rodeo de dos kilómetros que no está señalizado. Un remate provisional de la obra que levantó la indignación entre los afectados, pero que pronto tendrá solución. Así lo avanzó este jueves el Alcalde de Siero, Ángel García, tras mantener una reunión con el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, en la que se abordaron varias cuestiones de colaboración entre administraciones.

Una de las más urgentes es la de la conexión entre ambas glorietas, la de San Miguel y la de Bobes, que había quedado pendiente a pesar de que estaba prevista cuando se diseñó el desdoblamiento. Había quedado pospuesta por una divergencia de criterio sobre quién debería pagar los trabajos: se entendía que debería ser Sogepsa, dueña de los terrenos del desarrollo de Bobes, pero finalmente, y como señala García, será el Principado el que asuma la construcción de esta infrestructura "para acabar con el aislamiento de los vecinos". La intención es la de poder poner los trabajos en marcha este mismo año, toda vez que, según indica el alcalde, "ya estarían listos para licitar".

Otra obra pendiente en Siero y muy demandada desde hace años es la de la mejora de la carretera carretera SI-10, en el tramo de acceso a la parroquia de Santolaya de Vigil. Se trata de apenas 1,3 kilómetros de longitud que en la actualidad tienen unos 4 metros de ancho, y la intención es la de ampliar la caja hasta los 6 metros para permitir que se crucen los vehículos que transitan por la zona. El Ayuntamiento ha encargado el proyecto a una empresa externa, y "estará en unos días", indica el regidor. La idea es que sea el Principado el que ejecute los trabajos, con un coste estimado de 800.000 euros, para posteriormente cederlo al Ayuntamiento de Siero para que sea la administración local la encargada de su mantenimiento. "El Principado está de acuerdo y parece que también podrá ejecutarse a lo largo de este año", sostiene Ángel García.

Y del mismo modo, también confía en que en 2026 se proceda a la cesión de otros dos tramos: unos metros en el acceso a la Pola desde Gijón, en la zona de Les Campes en la que está previsto llevara a cabo una obra de remodelación del vial, y el tramo entre la Avenida de Viella y la glorieta de Naón, en Lugones. En este último caso, se trata de facilitar y agilizar los trámites a los vecinos que desean construir viviendas en este entorno, muy demandado, y que se ven entorpecidos por la necesidad de solicitar permisos a Carreteras. Previamente, también se espera que la consejería actúe en la vía para mejorar la rodadura y la iluminación del tramo.