Los Reyes y su histórica visita serán los protagonistas de los Sidros y Les Comedies de Valdesoto: guía para no perderse nada en la representación de este domingo

Si los Sidros y les Comedies de Valdesoto siempre triunfan, las representaciones de este año prometen ser apoteósicas. Los Reyes y sus hijas serán los protagonistas de las tres piezas que se escenificarán este domingo ante la iglesia parroquial de San Félix, y el llenazo de público está asegurado con la reciente concesión del premio al "Pueblo ejemplar" de Asturias, un galardón largamente perseguido por los sierenses y que este año les ha ofrecido el argumento perfecto para sus comedies.

La edición de este año es la número 22, y como siempre, tendrá lugar tras la misa dominicial, a las 12.30 horas. Todos, grandes y pequeños, tendrán su papel a lo largo de la jornada, que comenzará con "¡Por fin! La comedia ye real", a cargo de los Escolinos de Faes y con guión de Manuel Pergentino Martínez. Les tomarán el relevo los actores de la Mocedá de la asociación "El Cencerru", quienes representarán "Exemplares hai munchos", a cargo de Fani Moro Montequín. Y los mayores de "El Cencerru" pondrán la guinda con "Faciendo lo que nos da la real... comedia", escrita por José Ramón Oliva, autor de les comedies desde el año 2010. Antes, saldrán a pedir el aguinaldo por varios barrios de la parroquia.

IMG_20240107_133803.jpg /

La Bandina L'Embolau será la encargada de amenizar los cambios entre comedies, y antes del inicio de las representaciones se rendirá homenaje a "la gente de la parroquia de Valdesoto y Sidros y comediantes que nos dejaron en el último año; el último de ellos, Pepín el electricista que falleció ayer", señala Pablo Canal, de "El Cencerru".

Será una jornada en la que "habrá para todos, y como siempre, también para los políticos", adelanta José Ramón Oliva. Y para que nadie se pierda ni una coma de lo que pase, la organización ha recordado una serie de pautas a seguir por parte de la multitud que se espera el domingo. La primera, que acudan con tiempo de sobra para evitar atascos y embotellamientos de tráfico. "Que procuren aparcar en el campo de fútbol, donde estarán varios integrantes de Protección Civil para dar indicaciones, de manera que no se obstruyan los accesos la iglesia", subraya Canal. Y la segunda, "pedimos expresamente que guarden silencio y dejen espacio suficiente para que los comediantes puedan deambular tranquilamente por el espacio reservado para las representaciones".

Y con ello, esperan brillar como siempre, y triunfar como nunca con el sello del "Pueblo ejemplar".