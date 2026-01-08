Siero se afianza en el Camino de Santiago: el número de credenciales entregadas a peregrinos el año pasado batió récords

Siero se afianza como punto de paso hacia Compostela. El número de peregrinos que pasan por el concejo y obtienen la credencial oficial otorgada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Siero Jacobeo y el Ayuntamiento no deja de crecer. El año pasado dispensaron un total de 227 "Acreditaciones Jacobeas", los diplomas se conceden a los peregrinos que inician o están realizando la Ruta Jacobea y solicitan dicha certificación como justificante de paso por el municipio.

Es una cifra que no deja de crecer, y que supera los datos del año pasado: en 2024 se repartieron 201 acreditaciones, mientras que en el 2023 fueron 192, en 2022 se despacharon 176 y en 2021, primer año en que se repartieron, se dieron a 112 peregrinos. En total, desde la puesta en marcha de esta iniciativa, se han entregado un total de 908 diplomas a peregrinos que pasaron Siero y así lo solicitaron.

Los datos de Siero Jacobeo desvelan además que los caminantes son cada vez más internacionales. El año pasado los más numerosos fueron los peregrinos españoles (un total de 166), pero se registró el paso de caminantes de Portugal (11), Italia (8), Corea del Sur (8), Estados Unidos (8), Francia (5), México (5), Argentina (3), República Checa (2), Irlanda (2), Nueva Zelanda (2) y Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Dinamarca y Reino Unido, con un pegrino de cada una de estas últimas nacionalidades.

Por comunidades autónomas en España, los peregrinos más numerosos fueron los asturianos, con 80 personas registradas, seguidos de andaluces (22), madrileños (16), aragoneses (9), castellano leoneses (8), valencianos (7), extremeños (6), catalanes (5), gallegos (4), castellano manchegos (4), cántabros (2), canarios (1), riojanos (1) y ceutíes (1).

Y en lo que se refiere a los peregrinos asturianos, procedían de concejos como Aller, Avilés, Carreño, Gijón, Langreo, Llanera, Corvera, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Siero, Tineo y Noreña.

La mayor parte de los peregrinos se desplazaban a pie ( un total de 211), y el resto, en bicicleta. Además, la mayoría eran mujeres (123), frente a 104 hombres, según los registros de la asociación.

La idea surgió para incrementar el número de caminantes que opten por pasar por la capital del concejo y servir también para impulsar la hostelería local, y cada año ha ido ganando peso entre los caminantes, que aprecian mucho este tipo de detalles. El Ayuntamiento de Siero fue, además, el primero en sumarse a este tipo de iniciativas.