Siero pone en marcha un programa de deporte e igualdad: estas son las actividades previstas

Siero trabaja para la plena equiparación de géneros, y lo hace con novedosos proyectos como la campaña "Y en el deporte ¡Igualdad!". Se trata de un programa de actividades, organizado por el PDM de Siero en colaboración con la concejalía de Igualdad, que se desarrollará durante seis meses y que utiliza el deporte como herramienta formativa y de sensibilización en materia de igualdad y prevención de violencias machistas, como indicaron este jueves el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, y la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias,

El programa comenzará con la presentación de la campaña "Ni en Siero, ni en broma", que tendrá lugar el 14 de enero, a las 17:00 horas, en el Polideportivo Nuevo de Pola de Siero. Entre las propuestas también se encuentra la proyección y coloquio del documental "Hijas de Cynisca", una obra que aborda la desigualdad de género en el deporte, que se proyectará el 19 de febrero por la mañana en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, dirigida a centros educativos, y ese mismo día, a las 18:30 horas, en una sesión abierta al público en general en el Centro Polivalente Integrado de Lugones. El coloquio posterior contará con la participación de Beatriz Carretero, directora del documental.

Asimismo, se llevará a cabo la proyección y coloquio de "Lady Everest", el 5 de marzo, a las 19:30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, un documental que narra la vida de la primera mujer que coronó el Everest, una montañera japonesa que desafió los límites de su tiempo, madre de una niña pequeña y nacida en una sociedad tradicional que no concebía el alpinismo como un espacio para las mujeres. El coloquio contará con la participación de Isabel Novo, directora del documental.

Dentro del calendario de actividades se incluye también la conferencia "Tratamiento de la mujer deportista en los medios de comunicación", impartida por la profesora universitaria Clara Sainz de Baranda, que tendrá lugar el 10 de abril, a las 19:30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. Además, en primavera se desarrollará una actividad de senderismo que combinará la práctica deportiva con aspectos culturales y de emprendimiento femenino, en la que, en lugar de centrarse en la coronación de una cumbre, el foco estará puesto en visibilizar a mujeres emprendedoras del concejo.

La técnica de Igualdad Eva Montes puso de relieve la importancia de "la transversalidad" en las políticas en este ámbito "desde todos los departamentos municipales", mientras que la edil de Educación, Eva Iglesias, destaca que el deporte "es una de las mejores herramientas para empezar a trabajar en igualdad desde edades tempranas".