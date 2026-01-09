Las familias del colegio Celestino Montoto acatan la prohibición del fútbol en el recreo: "Hay opiniones para todos los gustos, pero no ha habido quejas"

El colegio Celestino Montoto de Pola de Siero lleva varios años sin permitir que se juegue al fútbol en el patio del colegio a la hora del recreo. Se tomó la decisión hace casi una década para evitar conflictos entre alumnos y por falta de espacio, explica la dirección del centro, de manera que todos los niños y juegos tengan cabida un espacio inclusivo. Y nunca hasta ahora se habían producido quejas por parte de las familias, como confirma el AMPA del centro.

El asunto hubiera seguido pasando desapercibido de no ser por la queja de un abuelo, con nietos en el centro, que afeó por carta de esta decisión, y las familias aseguran no entender "a qué viene eso ahora". El asunto ha llegado al parlamento regional, con una interpelación de Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturies (IU-Más País-IAS), que ha tenido respuesta por parte de la consejera de Educación, Eva Ledo. El Principado indica que es una decisión que cuenta con el respaldo del Consejo Escolar del centro, dado que está incluida en el proyecto educativo aprobado el 3 de junio de 2024. "La autonomía de los centros permite adoptar experimentaciones e innovaciones pedagógicas y debe ser favorecida por las administraciones educativas", recalca la consejera.

Y las familias, entretanto, rehúyen una polémica que, aseguran, "no existe". "Nunca han llegado quejas al AMPA en este sentido, las familias saben que esto es así y siempre se ha asumido como natural", señalan desde la asociación. De ahí que la carta del abuelo hayaa pillado a los padres "de sorpresa, porque no sabemos por qué sale ahora,tanto tiempo después de que el patio funcione así", subrayan.

Las familias señalan que, a nivel particular, "hay opiniones para todos los gustos", pero no por ello se han producido quejas formales en los últimos tiempos, salvo la citada misiva. Y la Comisión de Convivencia del centro ha detectado en los últimos tiempos "una reducción de conflictos entre el alumnado, coincidiendo con la eliminación del fútbol al recreo":

"Entendemos que si en su día se tomó esa decisión, habría motivos para ello; el patio es el que es y el fútbol ocupa mucho espacio", indica Sofía Fernández, una de las madres del centro. Además "no se se prohíbe el balón, porque sí se usa para otros juegos y deportes. Quien quiere jugar al fútbol puede hacerlo después de clase o en las extraescolares", matiza.

Mónica Meré, otra de las madres, apunta cómo "en los grupos de padres este asunto cuenta con opiniones dispares, pero nunca se ha pedido que se haga nada al respecto". Como trabajadora en otros colegios, Meré destaca que la medida "se ha tomado en muchos centros de Asturias, y muchos directores me han comentado que para ellos quitar el fútbol del patio había sido un gran alivio para evitar problemas entre los niños". Lo corrobora Laura Sánchez, que destaca que la falta de espacio fue el detonante de la decisión, pero "los niños están contentos, tienen cajas de materiales para hacer otras actividades" y no ha habido problemas desde entonces.

En la actualidad el colegio tiene el patio dividido en tres zonas. Primero y Segundo comparten la zona de porche y prado con un total de 102 alumnos, y cuando llueve o está húmedo no se puede usar. Segundo y Tercero también usan una pista polideportiva que tiene que ser compartida por 125 alumnos, mientras que Quinto y Sexto suman147 alumnos para compartir dicha pista.

Cada aula dispone una caja con material para juegos en el recreo con palas con pelotas blandas, pelotas de gomaespuma, discos voladores, cuerdas y gomas elásticas para ofrecer la posibilidad a los niños de diferentes juegos. El centro explica que con esta medida protege la seguridad del alumnado, garantiza un uso inclusivo del espacio, favorece la igualdad entre niñas y niños, reduce conflictos y mejora el clima escolar.

La concejala de Educación de Siero, Eva Iglesias, que a su vez es la directora del colegio Hermanos Arregui, sostiene por su parte que "hay que tener cuidado con el matiz, no es hablar de una prohibición sino que se debe destacar que los niños cuentan con múltiples opciones de juegos, manualidades y actividades para todos los gustos dentro de los proyectos de patios inclusivos".