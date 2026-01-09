Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El local de la notaría de Lugones se queda pequeño: esta será su nueva ubicación

La escribanía , que lleva desde hace veinte años en la calle Pasaje del Parque de la localidad, trasladará su oficina a la avenida Luis Braille, cerca del centro de estudios

La notaría de Lugones, en la calle Pasaje del Parque.

La notaría de Lugones, en la calle Pasaje del Parque. / L. R.

Lucía Rodríguez

Lugones (Siero)

No es la primera vez que ocurre. Ya pasó cuando la notaría de Lugones se trasladó, de mano de su anterior titular, Manuel Valencia Benítez, de un despacho auxiliar de la Pola a la calle Pasaje del Parque de la localidad porque el volumen de trabajo había aumentado. Ahora, veinte años después, la escribanía volverá a mudarse de local porque el actual se queda pequeño.

La Junta de Gobierno Local de Siero dio ayer luz verde a la licencia de obras para la adecuación de un local municipal de 369 metros que salió a subasta pública ubicado en la avenida Luis Braille de Lugones al que se trasladará la notaría. Así lo anunció el alcalde, Ángel García, quien destacó, además, que "es uno de los despachos que más escritura de toda Asturias".

Inmaculada Pablos, natural de Oviedo y que inició su actividad profesional en 1983 en Trevías (Valdés), es actualmente la titular del despacho notarial sierense, en un distrito que comprende Siero, Noreña, Bimenes y Sariego, y al que se suman otras dos oficinas en Pola de Siero.

