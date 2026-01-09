Una modificación del proyecto inicial retrasa el convenio con el Adif para erradicar ocho pasos a nivel en Siero: estas son las previsiones del gobierno municipal

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el Ayuntamiento de Siero tenían previsto firmar antes de que concluyera 2025 el convenio para la eliminación de varios pasos a nivel en el concejo, según la previsión que el alcalde, Ángel García, trasladó en un Pleno celebrado en septiembre. Sin embargo, "aún no nos han enviado el documento", aseguró este viernes el regidor.

Según García, el Adif estaba pendiente de realizar una modificación sobre la propuesta inicial, pero "con todas las fiestas navideñas, habrá que darles un margen, aunque creemos que no tardarán mucho", indicó. Una vez que la entidad les remita el convenio con los cambios pertinentes, "habrá que llevarlo a Pleno para proceder a su aprobación", avanzó García.

La erradicación afectaría a ocho pasos a nivel de todo el concejo, entre los que no está el de Colloto, "ya que "no será posible eliminarlo por cuestiones técnicas, aunque se dotará de mejoras en seguridad", detalló García. De todos ellos, el más destacado es el de El Bayu, en la Pola, que será suprimido cerrando el tráfico rodado el vial actual.

Mejora de los enlaces de El Bayu

En este sentido, y siempre a la espera de recibir el convenio por parte de Adif para valorar las modificaciones, el vial actual hacia el Bayu se transformaría en una zona semipeatonal, con paso autorizado a los residentes y una urbanización en forma de bulevar que será costeada también por la entidad.

La intención es construir una pasarela elevada peatonal y ciclista para cruzar al otro lado de las vías, y los vehículos accederán al Bayu a través de la actual glorieta a en la salida de la autovía, que da acceso tanto a la Pola como a Valdesoto. Ese enlace será mejorado, con la intervención también del Principado al tratarse de una carretera autonómica.

"De momento, no sabemos cuando podrán empezar a ejecutarse las obras, aunque esperemos que sean ágiles en la tramitación para que se pueda actuar lo antes posible", concluyó Ángel García.

El convenio entre ambas administraciones es un paso importante para modernizar la infraestructura ferroviaria en Siero, haciendo que la convivencia entre el tráfico rodado y el tren sea más segura y eficiente. Además, su impacto será fundamental para la mejora de la seguridad vial, la creación de nuevos espacios urbanos, como en el caso de El Bayu, y la mejora de la conexión entre las distintas zonas del concejo.