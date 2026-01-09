Una modificación del proyecto inicial retrasa el convenio con el Adif para erradicar ocho pasos a nivel en Siero: estas son las previsiones del gobierno municipal
La entidad debe enviar el documento al Consistorio para su aprobación en Pleno y Ángel García confía en que las modificaciones no retrasen las actuaciones
Lucía Rodríguez
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el Ayuntamiento de Siero tenían previsto firmar antes de que concluyera 2025 el convenio para la eliminación de varios pasos a nivel en el concejo, según la previsión que el alcalde, Ángel García, trasladó en un Pleno celebrado en septiembre. Sin embargo, "aún no nos han enviado el documento", aseguró este viernes el regidor.
Según García, el Adif estaba pendiente de realizar una modificación sobre la propuesta inicial, pero "con todas las fiestas navideñas, habrá que darles un margen, aunque creemos que no tardarán mucho", indicó. Una vez que la entidad les remita el convenio con los cambios pertinentes, "habrá que llevarlo a Pleno para proceder a su aprobación", avanzó García.
La erradicación afectaría a ocho pasos a nivel de todo el concejo, entre los que no está el de Colloto, "ya que "no será posible eliminarlo por cuestiones técnicas, aunque se dotará de mejoras en seguridad", detalló García. De todos ellos, el más destacado es el de El Bayu, en la Pola, que será suprimido cerrando el tráfico rodado el vial actual.
Mejora de los enlaces de El Bayu
En este sentido, y siempre a la espera de recibir el convenio por parte de Adif para valorar las modificaciones, el vial actual hacia el Bayu se transformaría en una zona semipeatonal, con paso autorizado a los residentes y una urbanización en forma de bulevar que será costeada también por la entidad.
La intención es construir una pasarela elevada peatonal y ciclista para cruzar al otro lado de las vías, y los vehículos accederán al Bayu a través de la actual glorieta a en la salida de la autovía, que da acceso tanto a la Pola como a Valdesoto. Ese enlace será mejorado, con la intervención también del Principado al tratarse de una carretera autonómica.
"De momento, no sabemos cuando podrán empezar a ejecutarse las obras, aunque esperemos que sean ágiles en la tramitación para que se pueda actuar lo antes posible", concluyó Ángel García.
El convenio entre ambas administraciones es un paso importante para modernizar la infraestructura ferroviaria en Siero, haciendo que la convivencia entre el tráfico rodado y el tren sea más segura y eficiente. Además, su impacto será fundamental para la mejora de la seguridad vial, la creación de nuevos espacios urbanos, como en el caso de El Bayu, y la mejora de la conexión entre las distintas zonas del concejo.
- Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
- Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
- Novedades de última hora en la cabalgata de Reyes de la Pola: la recepción de Sus Majestades cambia de ubicación en previsión de mal tiempo
- Siero reclama a la Universidad de Oviedo más de 47.000 euros de gastos que no justificó procedentes de una subvención para el centro de IA de Lugones
- La Universidad de Oviedo advierte de que el centro de IA de Lugones es 'plenamente viable sin el apoyo de Siero
- A juicio los narcos de un cártel colombiano detenidos con 600 kilos de coca en una nave de Siero: afrontan penas de ochenta años de cárcel
- El año para encarrilar el tren de Pola de Siero a Oviedo: estos son los proyectos que avanzarán este 2026 para frenar la sangría de viajeros
- Siero bate otro récord de población y estrena el año rozando ya los 54.000 vecinos