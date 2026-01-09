Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Pitufina ferroviaria, a un paso de El Berrón: esta es la fecha prevista para su instalación

"Ya está construida y esperando para ser colocada", avanza el alcalde, Ángel García

Por la izquierda, Ángel García, la edil Eva Iglesias y Laura Díaz, Alba Gómez y Naiara García, de Festejos de El Berrón, en la presentación de los diseños de la Pitufina.

Por la izquierda, Ángel García, la edil Eva Iglesias y Laura Díaz, Alba Gómez y Naiara García, de Festejos de El Berrón, en la presentación de los diseños de la Pitufina. / L. P.

Lucía Rodríguez

El Berrón (Siero)

Comienza la cuenta atrás para la instalación de la Pitufina ferroviaria que dará la bienvenida a todos los que lleguen a El Berrón (Siero) desde la avenida de Oviedo. El alcalde, Ángel García, aseguró este viernes que "la figura ya está construida y esperando su instalación", que se prevé se haga realidad "a finales de este mes".

La iniciativa fue una petición de las jóvenes de la Sociedad de Festejos de El Berrón. "Pensamos que es algo simpático y no creemos que genere rechazo", aseguró Laura Díaz, presidenta de la entidad, el día que se presentó el diseño, el pasado mes de agosto. La figura, de poliestireno expandido, tendrá 4 metros de altura y se colocará sobre una peana, sumando una altura total de cinco metros.

La nueva escultura se unirá así a la "familia pitufa" que se está instalando en Siero, siendo ya la tercera talla del concejo. La primera de ellas fue la del "Gruñón" en la rotonda de acceso al polígono industrial Puente Nora, en Lugones, a quien siguió la Pitufina karateca instalada el pasado mes de noviembre en la rotonda de acceso a la Pola desde la Autovía Minera, en una vía también recién reparada.

"La Pitufina ferroviaria es el remate de las obras que se están llevando a cabo en la zona", explicó el regidor, quien aseguró que "avanzan a buen ritmo y en el plazo previsto". Los trabajos se centran en la renovación de un tramo de la avenida de Oviedo, entre la calle San Martín y el entronque con la carretera N-634, y cuentan con un presupuesto de 899.043,13 euros.

La Pitufina ferroviaria, a un paso de El Berrón: esta es la fecha prevista para su instalación

Siero modifica el proyecto de saneamiento de Puente Nora (Lugones) para incluir la pavimentación de un camino de Paredes

Las familias del colegio de la Pola donde está prohibido jugar al fútbol en el recreo acatan la medida: "Hay opiniones para todos los gustos, pero no ha habido quejas"

Los Reyes y su histórica visita serán los protagonistas de los Sidros y Les Comedies de Valdesoto: guía para no perderse nada en la representación de este domingo

El Principado ejecutará la conexión entre la glorieta de San Miguel de la Barreda y la rotonda de Bobes: estos son los compromisos del consejero Calvo

El comercio local de Siero afronta la temporada de rebajas con buenas expectativas: "Esperamos incrementar las ventas o, al menos, mantenerlas"

Podemos denuncia que Siero es "de los concejos que menos gasta en Servicios Sociales"

Siero pone en marcha un programa de deporte e igualdad: estas son las actividades previstas

