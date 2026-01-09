La Pitufina ferroviaria, a un paso de El Berrón: esta es la fecha prevista para su instalación

Comienza la cuenta atrás para la instalación de la Pitufina ferroviaria que dará la bienvenida a todos los que lleguen a El Berrón (Siero) desde la avenida de Oviedo. El alcalde, Ángel García, aseguró este viernes que "la figura ya está construida y esperando su instalación", que se prevé se haga realidad "a finales de este mes".

La iniciativa fue una petición de las jóvenes de la Sociedad de Festejos de El Berrón. "Pensamos que es algo simpático y no creemos que genere rechazo", aseguró Laura Díaz, presidenta de la entidad, el día que se presentó el diseño, el pasado mes de agosto. La figura, de poliestireno expandido, tendrá 4 metros de altura y se colocará sobre una peana, sumando una altura total de cinco metros.

La nueva escultura se unirá así a la "familia pitufa" que se está instalando en Siero, siendo ya la tercera talla del concejo. La primera de ellas fue la del "Gruñón" en la rotonda de acceso al polígono industrial Puente Nora, en Lugones, a quien siguió la Pitufina karateca instalada el pasado mes de noviembre en la rotonda de acceso a la Pola desde la Autovía Minera, en una vía también recién reparada.

"La Pitufina ferroviaria es el remate de las obras que se están llevando a cabo en la zona", explicó el regidor, quien aseguró que "avanzan a buen ritmo y en el plazo previsto". Los trabajos se centran en la renovación de un tramo de la avenida de Oviedo, entre la calle San Martín y el entronque con la carretera N-634, y cuentan con un presupuesto de 899.043,13 euros.